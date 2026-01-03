La dorada sorpresa que otro año más trae la pizzería de este pueblo de Ciudad Real por el Día de Reyes

El restaurante Marquinetti, ubicado en Tomelloso (Ciudad Real), volverá a repartir este 2026 ocho lingotes de oro escondidos en sus pizzas con motivo de la celebración del Día de Reyes, una iniciativa que se ha convertido ya en una tradición de estas fechas.

Según ha informado el restaurante este sábado en nota de prensa, los lingotes se repartirán durante los servicios de comida y cena de los días 5 y 6 de enero, con un total de dos premios por cada servicio.

En conjunto, serán ocho los lingotes que se entregarán a los clientes que consuman en el local durante esas jornadas.

Para optar a uno de los premios, el único requisito es comer o cenar en el restaurante, ya que la promoción no es válida para pedidos a domicilio.

Los lingotes se entregarán a quienes encuentren un papel identificativo oculto en el interior de ocho pizzas seleccionadas de forma aleatoria.

La copropietaria del restaurante, Emi Torralba, ha explicado que ni siquiera el personal conoce en qué pizzas se esconden los premios.

“Es una jornada muy especial para nosotros. Escondemos los premios de manera totalmente aleatoria y vivimos cada servicio con expectación hasta que alguien lo descubre”, ha señalado.

Marquinetti, dirigido por Jesús Marquina y Emi Torralba, cuenta con más de tres décadas de trayectoria y es uno de los restaurantes de pizza más reconocidos a nivel nacional, que ha sido distinguido en varios campeonatos mundiales de pizza y cuenta además con su propia escuela de formación de pizzeros.