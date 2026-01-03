El Obispo de Ciudad Real preside este domingo una misa muy especial por la parroquia de este pueblo de la provincia

La Misa inaugural del VIII Centenario de la Parroquia de Santa María La Mayor, de Alcázar de San Juan, se celebrará este domingo 4 de enero a las 12.00 horas.

Dará comienzo a los actos celebración de sus ochocientos años como parroquia, con una eucaristía que presidirá el obispo de Ciudad Real, Monseñor Abilio Martínez Varea, tal y como informa la parroquia.

Foto: Cartel Misa Inaugural

Se inicia así de forma oficial un año de conmemoración, enmarcado dentro de la acción de gracias, la evangelización y el compromiso cristiano que se ha mantenido fiel de forma continuada desde sus inicios como Parroquia en el año 1226.

Sacerdotes hijos de la Parroquia o que hayan ejercido su ministerio en ella, así como sacerdotes de Alcázar, miembros de las órdenes religiosas de la ciudad, autoridades civiles, cofradías, asociaciones y colectivos, así como el vecindario en general están invitados a acompañar a la feligresía de Santa María La Mayor a vivir la bienvenida a un año de celebración y recuerdo.