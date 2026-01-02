Importante impulso de la Junta para la restauración de la ermita de este pueblo de Ciudad Real

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha visitado las obras que se llevan a cabo en la ermita de la Virgen del Monte de Bolaños de Calatrava, en las que colabora el Gobierno de Castilla-La Mancha con una ayuda de 25.000 euros.

Acompañada del presidente de la Hermandad Virgen del Monte, Sacramento Fernández, y de miembros de la corporación municipal, Fernández ha podido ver la evolución de la intervención que se realiza en esta ermita, según ha informado en nota de prensa la Delegación de la Junta en Ciudad Real.

En concreto, la subvención del Ejecutivo autonómico sirve para reparar las grietas que presenta la ermita, así como la restauración de la fachada de esta edificación que empezaron a construir los propios vecinos allá por el año 1904.

El Gobierno regional ha apuntado que las obras requerían de una actuación urgente debido a las deficiencias estructurales por el carácter humilde de los materiales, sumado a las características internas del terreno sobre el que se asienta, circunstancias que ha producido la apertura de grietas estructurales ante el riesgo de desplome.

El coste total de las intervenciones que se tienen que realizar superará los 230.000 euros, ya que se ha acometido una primera intervención para la estabilización del terreno y la mejora de la cimentación con el objetivo de evitar filtraciones de agua al terreno, eliminar los posibles movimientos de las arcillas expansivas que se han localizado en el estudio geotécnico y evitar el aumento de los asentamientos de la fachada sur del santuario.

Fernández ha recordado que, en 2021, la hermandad recibió otra ayuda de 12.000 euros que permitió construir el parque infantil del santuario, el más grande del municipio.