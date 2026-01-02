Gran impulso que permitirá a esta joven investigadora ciudadrealeña investigar sobre la leucemia infantil

La investigadora ciudadrealeña Paula Sáez Ráez ha sido distinguida en Estados Unidos con una beca de 50.000 dólares que le permitirá ampliar sus estudios sobre la leucemia infantil en el laboratorio de la doctora Courtney Jones, del Cincinnati Children’s Hospital Medical Center.

Nacida en Daimiel en 2000, Sáez se trasladó a Estados Unidos en 2018 gracias a una beca deportiva como tenista semiprofesional, disciplina que sigue practicando aunque centrada principalmente en la investigación científica, según ha informado el Ayuntamiento daimieleño en una nota de prensa.

Tras graduarse en Bluefield State College (Virginia Occidental), actualmente cursa un doctorado en biología del cáncer y celular en la Universidad de Cincinnati, donde compagina su formación con su labor investigadora en colaboración con el hospital infantil.

Su trabajo se centra en las células madre leucémicas, cuyo metabolismo difiere tanto de las células sanas como de las cancerígenas maduras.

Según ha explicado Sáez, estas células “pueden esconderse en la médula ósea, por lo que no siempre son afectadas por la quimioterapia”, por lo que la investigadora busca “alterar su metabolismo de manera selectiva, sin dañar células sanas ni provocar toxicidad”.

La joven describe su investigación como un proyecto “apasionante” que requiere largas jornadas en el laboratorio, que pueden superar las 14 horas en días de experimentos complejos.

No obstante, los resultados iniciales son alentadores y ha desvelado que está trabajando con «un gen clave en el metabolismo de estas células y, al bloquearlo, mueren en pocos días”, aunque ha señalado que los estudios in vivo todavía están pendientes.

Los avances de Sáez le han permitido acceder a la beca de ‘CancerFree KIDS’, destinada a financiar su actividad durante 2026.

En caso de presentar resultados satisfactorios al final del año, podría solicitar una nueva ayuda de 100.000 dólares para 2027.