El enfermero de Ciudad Real que repetirá en el equipo médico en una de las pruebas automovilísticas más importantes del mundo

El enfermero de Saceruela (Ciudad Real), Darío Rodríguez, repetirá como integrante del equipo sanitario del Rally Dakar, la prueba automovilística por etapas más importante del mundo que se disputa en Arabia Saudí del 3 al 17 de enero.

Darío Rodríguez, enfermero de urgencias y emergencias extrahospitalarias en una UVI móvil del Sescam en Ciudad Real, formará parte del amplio dispositivo sanitario de la carrera, compuesto por más de 60 profesionales entre médicos, enfermeros y fisioterapeutas, según ha informado la organización.

Por séptimo año consecutivo, el Rally Dakar, la competición del mundo motor más exigente y extrema, tendrá lugar en Arabia Saudí, con inicio y final en Yambú, a orillas del Mar Rojo, y jornada de descanso en la capital, Riad.

Constará de 13 etapas con 7.994 kilómetros de recorrido total y 4.480 kilómetros de tramos cronometrados y contará con unos 812 competidores y 433 vehículos.