Ciudad Real será sede de un congreso nacional vinculado a la educación

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, junto a la concejal de Educación, María José Escobedo, ha mantenido una reunión con el decano de la Facultad de Educación, Pedro Victorio Salido, y con Alberto Velasco, delegado de centro y miembro de CESED (Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado), en la que se ha abordado la organización del V Congreso Nacional de CESED, que se celebrará en Ciudad Real del 4 al 7 de marzo de 2026.

Durante el encuentro, los representantes de la Facultad de Educación y de CESED trasladaron al alcalde los detalles de este importante evento de ámbito nacional, que reunirá en Ciudad Real a estudiantes, docentes y representantes del ámbito universitario vinculados a la educación y a la formación del profesorado.

CESED organiza este congreso en colaboración con la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación (CODE), consolidando un espacio de diálogo y reflexión entre el estudiantado y las instituciones académicas.

Según informa el Consistorio, el congreso incluirá un completo programa de ponencias, mesas redondas y actividades formativas, entre las que destaca la celebración de una jornada específica dedicada a la educación emocional, una temática de creciente relevancia en el ámbito educativo actual y en la formación integral del profesorado.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha valorado la elección de Ciudad Real como sede de este congreso nacional, subrayando el impacto académico, social y económico que supone acoger un evento de estas características, así como el compromiso del Ayuntamiento con la educación, la universidad y la juventud.

Cañizares ha puesto de manifiesto la importancia de apoyar iniciativas que fomentan la innovación educativa y el intercambio de experiencias entre futuros profesionales de la enseñanza.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real se ha mostrado plena disposición a colaborar con la organización del congreso, reafirmando el respaldo institucional a una cita que convertirá a la ciudad en referente nacional del debate educativo durante su celebración.