Adif ultima las obras de renovación de este tramo de Ciudad Real con una millonaria inversión

Adif ultima la renovación de vía del tramo Brazatortas-Guadalmez, en la línea de ancho convencional Ciudad Real-Badajoz, a la que ha destinado una inversión de más de 83 millones de euros, con el objetivo de mejorar el estado y la fiabilidad de la infraestructura, así como aumentar los niveles de confort para los usuarios.

El tramo Brazatortas-Guadalmez (Ciudad Real), de 63,7 km, es el último pendiente de modernización en el trayecto entre Brazatortas y Castuera, de 121 kilómetros, dado que Adif ya finalizó las obras en los otros dos tramos (Guadalmez-Cabeza del Buey y Cabeza del Buey-Castuera).

La renovación integral, informa Adif, se desarrolla entre los puntos kilométricos 230/040 y 293/800 de la línea, que discurre por los municipios de Brazatortas, Almodóvar del Campo, Almadenejos, Almadén, Alamillo, Chillón y Guadalmez.

Adif ya ha completado la sustitución del carril, las traviesas y el balasto existente por materiales de mayores prestaciones: 132.248 metros de carril tipo UIC 54, formando barra larga soldada, 109.177 traviesas polivalentes y 151.000 m3 de balasto silíceo.

También se han instalado 13 nuevos desvíos (dispositivos que permiten pasar de una vía a otra) y se han construido diversos muros guardabalasto y muros cuneta, para contener la banqueta de balasto en terraplenes y mejorar el drenaje longitudinal en trincheras.

Además, se ha renovado la superestructura (traviesas, sujeciones, carriles y contracarriles) en el puente metálico de Los Soldados sobre el río Alcudia (situado en el punto kilométrico 284/209), de 91 metros de luz. También se han realizado mejoras en la superestructura de las estaciones de Brazatortas-Veredas, Caracollera, Almadenejos-Almadén y Guadalmez-Los Pedroches.

Asimismo, se han ejecutado 4 nuevas obras de drenaje transversal y se está realizando la limpieza y reconstrucción de las ya existentes. Actualmente se está trabajando en la renovación de la superficie de rodadura de 13 pasos a nivel y en la instalación en determinados puntos del trazado de mallas de triple torsión para la retención de elementos del talud que pudieran caer en la vía.

También se avanza en la retirada y reposición de elementos afectados en las instalaciones de seguridad y comunicación del tramo y en las labores de integración ambiental.

Esta actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).