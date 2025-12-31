Importante reconocimiento para una asociación de vinos de Ciudad Real

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles, último día de 2025, la resolución que otorga a la Asociación Interprofesional de Vinos de Valdepeñas el reconocimiento de organización interprofesional agroalimentaria.

Se trata de una resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha que llega después de que la Asociación Interprofesional de Vinos de Valdepeñas presentó, el pasado 23 de octubre, la solicitud de reconocimiento de organización interprofesional agroalimentaria, según recoge el Diario Oficial de la región, consultado por EFE.

La nueva interprofesional se inscribirá en el registro de organizaciones interprofesionales de Castilla-La Mancha.

La resolución publicada tiene efectos a partir del día siguiente a su publicación.