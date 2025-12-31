Fondos Leader permitirán mejorar la histórica calle de este pueblo de Ciudad Real

El Ayuntamiento de Chillón acometerá mejoras en su histórica calle Rosario Márquez con los fondos Leader.

Así lo ha confirmado su alcaldesa, Manuela Escudero, tras la firma del contrato del proyecto dentro de las ayudas Leader del Grupo de Desarrollo Rural MonteSur con financiación del Gobierno regional procedente de fondos europeos, según ha trasladado el Consistorio de la localidad ciudadrealeña en nota de prensa.

«La obra de la calle Rosario Márquez busca mejorar y poner en valor la calle más importante y con más historia de Chillón», ha señalado Escudero.

En este sentido, ha explicado que en esta zona se encuentran algunos de los edificios históricos más destacados del pueblo «como la iglesia BIC, varias portadas renacentistas y el antiguo convento, además de edificios muy utilizados por los vecinos como Los Portales, el centro social, el teleclub, la escuela infantil y la residencia».

Con este proyecto se pretende dar unidad y coherencia al centro histórico de Chillón, mejorando el entorno de la iglesia y dotando a la calle de un aspecto acorde a su historia e importancia social mediante un acabado en adoquines.

También se busca mejorar la accesibilidad y la continuidad del espacio urbano con una plataforma única, espacios de aparcamiento reglados y pavimentos podotáctiles.

Asimismo, se pondrán en valor los elementos patrimoniales más destacados mediante iluminación artística y la creación de plazoletas en la portada de la antigua capilla del convento y en la esquina de la iglesia.

El proyecto incluye la eliminación del asfaltado y del acerado estrecho de terrazo, la colocación de adoquines en las zonas de paso de vehículos y en los espacios de aparcamiento, así como la instalación de losas de hormigón coloreado en los acerados y áreas peatonales.

También se iluminarán con luces empotradas diversas portadas y Los Portales, y se crearán pequeños espacios de estancia en los puntos de mayor riqueza patrimonial: la puerta de la capilla, Los Portales y la esquina de la plaza.

Escudero ha concluido señalando la importancia de llevar a cabo esta actuación en «una de las calles como más historia y con más historias de nuestro pueblo».