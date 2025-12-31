Estos son los ganadores de la Carrera del Pavo de Ciudad Real

La LII Carrera del Pavo de Ciudad Real, última prueba deportiva del año en la ciudad, ha reunido a lo largo de la mañana de este miércoles a cerca de 3.700 personas en el Parque de Gasset, la ‘Carrera del Pavo’. En esta edición, se han inscrito cerca de 1.500 corredores, doscientos más que en 2024.

La ‘LII Carrera del Pavo’, organizada por la Federación de Atletismo de CLM, el Ayuntamiento capitalino y el Patronato Municipal de Deportes se presentaba con numerosas novedades, entre ellas, cambios en los horarios de salida, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

A las 10.50 horas comenzaban las pruebas de las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 y tras la correspondiente entrega de premios, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, daba el pistoletazo de salida a la prueba absoluta que ha contado con la participación de una treintena de atletas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, así como representantes de clubes habituales en el ‘Circuito de Carreras Populares’.

Todos se comprometieron días atrás a dar espectáculo y así ha sido, una carrera muy rápida en la que han triunfado el Aferdi Abderrahmane (Nuñez Run Talavera) que ha completado los casi 7 km de recorrido en 20:14, y la atleta de Argamasilla de Alba, Queralt Criado (C. A. Albacete) que revalida el título conseguido el año pasado con un tiempo de 23:03.

El primer edil capitalino y miembros de la corporación municipal no se han querido perder esta cita.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha felicitado a los participantes y en especial a los ganadores por ‘querer estar en Ciudad Real un día tan especial’, a la FACLM y a su presidente, Olallo Luis Fernández por ‘la organización de esta prueba’ y al medio centenar de voluntarios ‘que se han volcado para que todo saliera tal y como estaba previsto’.

Beltrán también ha querido reconocer ‘el esfuerzo realizado por el personal del PMD y del resto de departamentos municipales implicados, en especial, a los agentes de la Policía Local y a Protección Civil, sin olvidar, al equipo encargado de repartir caldo, chocolate y churros a los asistentes.

El concejal de Deportes se mostraba muy contento ya que ‘este año se han batido todos los récords, hemos superado los 1.500 atletas en la prueba absoluta, alguno de ellos internacionales con la selección española, eso significa que esta carrera tiene un prestigio a nivel regional y nacional, sin olvidar a los más de 2.200 escolares que también se han sumado a esta fiesta’.

Pau Beltrán ha avanzado que la Carrera del Pavo seguirá creciendo, ‘este año hemos destinado 35.000 euros, 17.000 para premios directos que recibirán tanto los primeros clasificados de la prueba absoluta como los colegios, sin olvidar, que hay premios económicos más atractivos para los corredores mejor disfrazados’.