Ciudad Real despide el año comiendo migas y gachas en el Parque de Gasset

Un total de 14 peñas, asociaciones y hermandades de la ciudad han ocupado sus puestos para que justo al término de la 'LII Carrera del Pavo' se empezaran a servir los primeros platos, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa

Foto: Migas y gachas en el Parque Gasset de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

Más de 3.000 personas se han dado cita en el entorno de la Fuente de la Talaverana del Parque Gasset de Ciudad Real para decir adiós al 2025 degustando gachas y migas.

Un total de 14 peñas, asociaciones y hermandades de la ciudad han ocupado sus puestos para que justo al término de la ‘LII Carrera del Pavo’ se empezaran a servir los primeros platos, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y miembros de la corporación municipal han estado saludando a los cocineros y a sus ayudantes.

La concejal de Festejos agradecía a la Federación de Peñas y al resto de colectivos participantes ‘su colaboración y sus ganas de mantener viva esta celebración’.

Mar Sánchez reconocía que ‘cambiar de ubicación y traer las ‘Migas de Fin de Año’ al Parque de Gasset ha sido un acierto, los hay que se acercarán un rato y comenzarán aquí su ‘tardeo’, los que suelen aprovechar estas horas de la mañana para pasear y ya se quedan a comer, los que acaban de correr y quieren reponer fuerzas, además, hasta las cuatro y media más o menos, habrá música en directo para despedir el 2025 con villancicos populares’.

La edil de Festejos explicaba que el Ayuntamiento ha proporcionado a las peñas y asociaciones todos los ingredientes necesarios para hacer las migas y las gachas, ‘en total serán unas 320 bolsas de 1 kg de pan, 16 garrafas de 5 litros de aceite, 165 kg de panceta, 165 kg de chorizos, 80 kgs de ajos, 16 kg de sala, 224 botellas de vino, 16 garrafas de 10 litros de agua y 4 kgs de harina de almortas y pimentón’.

Y una vez que los ciudadrealeños despidan el año y den la bienvenida al 2026, la mente estará puesta, sobre todo la de los pequeños, en la Cabalgata de Reyes, los detalles se darán a conocer en la rueda de prensa prevista para este viernes.

