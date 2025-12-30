Piden que la línea Jaén-Madrid pase por esta parte de Ciudad Real

La Plataforma por la Conexión Ferroviaria de la Comarca de Madridejos y Consuegra (Ciudad Real) ha pedido un acuerdo institucional y político para impulsar la línea férrea Jaén-Madrid por Alcázar de San Juan.

En un comunicado, esta plataforma ha considerado que esta línea es la alternativa más factible para la conexión de Jaén con el AVE frente al proyecto de construcción de un baipás a la altura de Montoro (Montoro) para enlazar con la línea Sevilla-Madrid, que es la que defiende el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Según la plataforma, de llevarse a cabo este baipás ferroviario, las estaciones de Linares-Baeza, Vilches, Almuradiel-Viso del Marqués, Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas, Manzanares, Alcázar de San Juan y Villacañas quedarían fuera de las relaciones ferroviarias entre la ciudad de Jaén y Madrid.

Además, ha indicado que teme que esa decisión lleve al Ministerio de Transportes a optar por no construir el tramo Mora–Alcázar de San Juan “y dejar condenada, sin acceso al tren, a la comarca de Madridejos y Consuegra”.

Frente a ello, la plataforma ha planteado una alternativa que beneficie a todas las ciudades, pueblos y comarcas, que consideran “más rápida y económica y que rebaja, aún más, los tiempos de viaje entre Jaén y Madrid que por el baipás por Montoro”.

Para conseguir que esta alternativa salga adelante la plataforma espera reunirse próximamente con los alcaldes de Jaén y Mengíbar y también con el presidente de la Diputación jiennense.

“La plataforma va a seguir trabajando para conseguir la llegada del tren a Madridejos y Consuegra y una buena vertebración ferroviaria en Castilla-La Mancha, Andalucía y en el conjunto de España”, ha indicado.