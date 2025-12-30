Importante apoyo económico de la Diputación a las agrupaciones de Protección Civil en Ciudad Real

Más de 40 agrupaciones de Protección Civil han sido beneficiarias de ayudas de la Diputación de Ciudad Real destinadas a la adquisición de equipamiento con un presupuesto total de 500.000 euros.

Así lo ha destacado el presidente de la Institución provincial, Miguel Ángel Valverde, reivindicando el compromiso de la Diputación con las agrupaciones de Protección Civil de la provincia, según ha trasladado la propia Diputación por nota de prensa.

El presidente de la Diputación ha subrayado que esta inversión contribuye a ofrecer una mejor atención a la ciudadanía, respaldando el trabajo constante y desinteresado de los voluntarios de Protección Civil, que desempeñan una labor fundamental: «Permanentemente están cubriendo, atendiendo y protegiendo a todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real».

Asimismo, Valverde ha puesto en valor el papel de estas agrupaciones, afirmando que «son un ejemplo de compromiso y servicio público», y la Diputación seguirá apoyándolas con recursos y medidas que refuercen su capacidad de actuación en toda la provincia de Ciudad Real.

Así lo ha manifestado Valverde en su visita a Moral de Calatrava, donde ha podido comprobar, junto a su alcalde, Manuel Torres, y el diputado provincial, Carlos Jesús Villajos, la inversión realizada, con cargo a esta convocatoria, para la adquisición de una furgoneta. Un recurso que supondrá una mejora sustancial en el desarrollo de las actividades de Protección Civil, facilitando los desplazamientos, la atención a emergencias, la cobertura de eventos y situaciones de riesgo.

Con esta convocatoria, la Diputación Provincial reafirma su apuesta por la cooperación institucional con los ayuntamientos y por el fortalecimiento de los servicios de emergencia y protección ciudadana, especialmente en el ámbito local.