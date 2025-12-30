Escalofriante denuncia: VOX dice que han aumentado las violaciones en Ciudad Real

La formación Vox ha reclamado la expulsión de quienes «vienen a nuestro país a violentar a las mujeres», así como un mayor control de las fronteras y de la inmigración ilegal, al considerar que las actuales políticas ponen en riesgo la seguridad, especialmente la de mujeres y niñas.

Así lo han pronunciado este martes el portavoz nacional de Vox sobre Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, y la portavoz de Agenda España de la formación, Isabel Pérez, durante un encuentro celebrado en Ciudad Real capital tras la violación de una menor de 14 años ocurrida el pasado 6 de diciembre en Bolaños de Calatrava. Unos hechos por los que el presunto autor, un ciudadano de nacionalidad marroquí, ingresó en prisión provisional sin fianza.

Vázquez ha afirmado que Vox no va a «esperar a que los ilegales violen a nadie» y ha defendido la expulsión de inmigrantes en situación irregular antes de que cometan delitos.

En este sentido, ha reclamado que quien quiera entrar en España lo haga de manera legal, «con pasaporte, antecedentes y documentación sanitaria», y ha asegurado que el presunto agresor de Bolaños de Calatrava «llevaba meses» en el municipio con «conductas antisociales» sin que se actuara contra él.

Vázquez ha cargado contra PP y PSOE, a los que ha acusado de mantener «políticas cobardes», y ha asegurado que con Vox «el que toque a una niña no volverá a ver la luz del día». También ha subrayado que su formación protegerá a todas las víctimas, independientemente de su origen, y ha recalcado que el problema no es la inmigración legal, sino la inmigración ilegal y la falta de integración.

El portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox se ha dirigido de forma expresa a los jóvenes presentes en el acto, a quienes ha animado a hablar con sus padres y abuelos para reivindicar su derecho a vivir «en el mismo mundo que heredaron generaciones anteriores».

Ha criticado lo que ha calificado como «silencios» y «cesiones» en los últimos años ante cambios sociales y culturales, y ha cuestionado que se aceptaran determinadas transformaciones mientras, según ha sostenido, no se alzaba la voz ante hechos graves como la agresión sexual denunciada.

Vázquez ha defendido que los jóvenes tienen derecho a rechazar un modelo de sociedad que no comparten y a expresar su negativa a convivir con realidades que consideran ajenas a la cultura y tradiciones españolas.

En este contexto, ha apelado a la defensa de lo que ha denominado la civilización occidental, a la que ha atribuido «ser uno de los mejores lugares para vivir», y ha sostenido que existe un deber moral de preservarla y transmitirla a las generaciones futuras, argumentando que es precisamente hacia Occidente hacia donde se dirigen quienes huyen de situaciones adversas en otras partes del mundo.

VINCULAN LA INMIGRACIÓN CON INSEGURIDAD

Por su parte, la portavoz nacional de Agenda España, Isabel Pérez, ha denunciado lo que considera una ocultación de determinadas agresiones sexuales y ha vinculado el aumento de estos delitos a las políticas de fronteras abiertas.

Al hilo de esta cuestión, ha destacado que «toda la gentuza que viene a nuestro país a violentar a las mujeres hay que echarla fuera», extendiendo esta exigencia a quienes cometen delitos, no respetan la cultura del país o «viven de ayudas públicas que no llegan a los españoles».

Pérez ha concluido que Vox «no va a temblar» a la hora de garantizar la libertad y la seguridad de los españoles, especialmente de mujeres y niñas, y ha insistido en que su formación seguirá señalando este tipo de crímenes y reclamando cambios en la política migratoria.

MÁS AGRESIONES SEXUALES EN CASTILLA-LA MANCHA

Finalmente, el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, también presente en el encuentro, ha asegurado que 2025 «ha vuelto a cerrar con un incremento de las agresiones sexuales y las violaciones en la región», citando un aumento del 62% en Castilla-La Mancha.

Moreno ha calificado estos datos de «más que lamentables» y ha señalado que se trata de delitos que sufren tanto españoles como extranjeros legales, lo que, a su juicio, evidencia que la comunidad autónoma es «cada año más insegura» bajo los gobiernos de Emiliano García-Page y de Pedro Sánchez.