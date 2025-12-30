Desalojado el centro de salud de un pueblo de Ciudad Real tras detectarse humo en una de sus plantas 

El centro de salud de Almagro (Ciudad Real) ha tenido que ser desalojado tras detectarse humo en una de sus plantas, aunque en principio no hay personas afectadas.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el aviso se ha recibido a las 8:46 horas de este martes tras detectarse humo en una de las plantas del centro de salud de esta localidad, situado en la calle Conde de Barcelona.

Como consecuencia de ello, se ha procedido al desalojo inmediato de las instalaciones, en las que se encontraban más de una veintena de personas, entre pacientes y personal sanitario.

En estos momentos, trabajan en el lugar los bomberos de Ciudad Real y también se ha desplazado una ambulancia como medida preventiva, ya que en principio no hay afectados.

Asimismo, se han trasladado al lugar agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.