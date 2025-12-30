Choque político en Ciudad Real por la compra de unos terrenos; el equipo de Gobierno responde a la oposición: «no se sostienen ni en datos ni en hechos»

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, ha respondido a las críticas del Grupo Municipal Socialista en relación con la compra de los terrenos de la finca de Alarcos, asegurando que se trata de afirmaciones que «no se sostienen ni en datos ni en hechos».

Así ha reaccionado después de que el concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Dionilo Sánchez Lucas, haya denunciado este martes en rueda de prensa un exceso de precio y falta de transparencia en el procedimiento seguido por el equipo de Gobierno municipal del Partido Popular para la adquisición de varias parcelas colindantes al yacimiento Parque Arqueológico de Alarcos.

«Parece que el Partido Socialista ha llegado tarde al Día de los Santos Inocentes, porque lo que plantea sobre esta operación es únicamente una estrategia de confusión», ha afirmado Arroyo, quien ha subrayado que las declaraciones del PSOE no solo ponen en duda un procedimiento «absolutamente legal y transparente», sino que vuelven a cuestionar «el trabajo técnico y profesional de los funcionarios municipales, que siempre han actuado con rigor y conforme a la ley».

El portavoz del equipo de Gobierno ha recordado en un comunicado que el expediente de adquisición de los terrenos cuenta con un total de seis informes técnicos favorables, entre ellos el informe de Cultura, de Medio Ambiente, del director general de Urbanismo, del secretario general del Pleno, del Área de Asesoría Jurídica y de Intervención, que certifican que todo el procedimiento se ha realizado conforme a la legalidad vigente y atendiendo a la valoración de los técnicos municipales.

«Estamos hablando de un proceso avalado por informes técnicos cualificados, no de decisiones políticas arbitrarias», ha insistido Arroyo, quien ha lamentado que «una vez más el PSOE prefiera sembrar sospechas y atacar a quienes cumplen con su deber, en lugar de aportar propuestas serias y constructivas que beneficien a Ciudad Real».

Desde el Ayuntamiento se recalca que la adquisición de estos terrenos responde al interés general y a la voluntad de proteger y poner en valor un enclave patrimonial estratégico para la ciudad, garantizando siempre la máxima transparencia y el cumplimiento estricto de la ley.

El equipo de Gobierno municipal reafirma su compromiso «con una gestión responsable, basada en criterios técnicos y jurídicos, y seguirá trabajando por el patrimonio, el desarrollo y el futuro de Ciudad Real».