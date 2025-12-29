Reformadas las instalaciones del centro de salud de este pueblo de Ciudad Real

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Alberto Jara, ha visitado hoy el centro de salud de Calzada de Calatrava tras la finalización de las obras de reforma integral llevadas a cabo en este recurso sanitario, una actuación que se enmarca en la apuesta del Gobierno regional por reforzar la Atención Primaria en el medio rural y garantizar una atención sanitaria de calidad, cercana y equitativa con independencia del lugar de residencia.

La reforma, impulsada por la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real y con una inversión cercana a los 300.000 euros, ha permitido modernizar el edificio, mejorar la accesibilidad y el confort de las instalaciones y ofrecer mejores condiciones tanto a los profesionales como a los pacientes que hacen uso diario de este centro de salud.

Antes del inicio de las obras, el centro presentaba un notable deterioro como consecuencia del paso del tiempo y del uso continuado de las instalaciones, con deficiencias en los suelos, canalizaciones hidráulicas obsoletas, problemas en los sistemas de calefacción y climatización, filtraciones de agua y humedades, así como un estado inadecuado de los aseos y de otras dependencias del edificio.

Las obras, iniciadas el pasado mes de septiembre, han incluido la renovación completa del solado, la reforma integral de la red hidráulica, que comprende agua fría, agua caliente sanitaria y calefacción, la reforma de los aseos públicos, la renovación de cerramientos de carpintería metálica, la pintura interior del edificio y la creación de una consulta multifuncional, en la que se han ubicado equipos como el retinógrafo o el ecógrafo, reforzando así la capacidad resolutiva del centro.

Durante la visita, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa del municipio, Gema García Ríos, el gerente del SESCAM ha destacado que “cada inversión que realizamos en sanidad ya sea en grandes hospitales o en reformas como esta, tiene un impacto directo en la calidad percibida y en la experiencia de los pacientes”, subrayando que disponer de espacios más accesibles, confortables y bien equipados “también es una forma de cuidar mejor”.

A pesar de la envergadura de la actuación, la asistencia sanitaria se ha mantenido en todo momento gracias al traslado temporal del equipo a dependencias municipales cedidas por el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, lo que ha permitido garantizar la actividad asistencial durante algo más de dos meses. Una vez finalizadas las obras, los profesionales ya se han reincorporado al centro reformado.

El centro de salud de Calzada de Calatrava atiende a una población de 5.828 tarjetas sanitarias y da cobertura a los municipios de Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Granátula de Calatrava, Villanueva de San Carlos, Belvís y La Alameda. Dispone de Punto de Atención Continuada las 24 horas y cuenta con servicios de Medicina de Familia, Enfermería, Pediatría, Fisioterapia, Matrona, Salud Bucodental y Trabajo Social Sanitario.

Un total de 45 millones de euros en obras de Atención Primaria en la provincia de Ciudad Real

Esta actuación se suma a las inversiones que el Gobierno de Castilla-La Mancha viene realizando en la provincia de Ciudad Real para reforzar la Atención Primaria, con cuatro centros ya inaugurados, otros tres en ejecución y siete más en distintas fases de desarrollo, con una inversión comprometida y ejecutada que supera los 45 millones de euros. Además de numerosas actuaciones de mejora y mantenimiento en centros ya existentes.

El gerente ha concluido señalando que actuaciones como la del centro de salud de Calzada de Calatrava “reflejan la voluntad firme del Gobierno regional de seguir mejorando toda la red de centros del SESCAM, centro a centro y municipio a municipio, para que vivir en el medio rural no suponga ninguna desventaja en el acceso a una Atención Primaria moderna, resolutiva y de calidad, centrada en las personas y en su experiencia como pacientes”.