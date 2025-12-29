Confirmado: Mónica Naranjo actuará en 2026 en este pueblo de Ciudad Real

La artista Mónica Naranjo actuará en las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas, que tendrán lugar en la primera semana del mes de septiembre de 2026. Concretamente, la catalana actuará el sábado día 5 en la Ciudad Deportiva ‘Virgen de la Cabeza’, repasando sus 30 años de trayectoria con su gira ‘Greatest Hits Concerts’, con una producción escénica de primer nivel.

Se trata del primer concierto oficial anunciado para esta celebración, que viene a consolidar a las Fiestas del Vino de Valdepeñas como referente del panorama musical de la región, con la apuesta de artistas de referencia a nivel nacional e internacional, tal y como han destacado la teniente de alcalde de Cultura, Vanessa Irla, y el teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla.

La teniente de alcalde de Cultura, Vanessa Irla, ha destacado que en los últimos años, además de potenciar la Plaza de España con una amplia oferta, se ha apostado por otras propuestas en recintos cerrados, para dar cabida a artistas relevantes que no actúan en espacios en abierto, siendo estas fiestas un revulsivo también para la economía de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

«Han sido propuestas que han sido referentes en la provincia y la región, y este es el primer concierto que anunciamos con una artista internacional, y que puede hacernos abrir boca de lo que van a ser las próximas Fiestas de la Vendimia y el Vino», ha avanzado Irla.

Por su parte, el teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla, ha destacado que la artista «ha vendido más de 10 millones de discos, tres premios internacionales, hablar de su trayectoria no hace falta porque cualquier persona sabe quien es Mónica Naranjo y es un lujo que nos pueda visitar», ha afirmado, adelantando que ya están trabajando para que ese fin de semana haya «otro artista potente para la gente joven, junto a los conciertos de la Plaza de España que también contará con artistas reconocidos».

Mónica Naranjo llegará a Valdepeñas con ‘Greatest Hits Concerts’, que nace como una celebración, junto a sus miles de seguidores, de sus tres décadas de trayectoria, que ya ha pasado por Estados Unidos y México. En el repertorio conviven clásicos imprescindibles como ‘Desátame’, ‘Sobreviviré’, ‘Pantera en libertad’ o ‘Europa’ junto a éxitos más reciente como ‘Por un like’, además de guiños especialmente celebrados por sus seguidores, como la recuperación de canciones del álbum ‘Chicas malas’.

Las entradas para el concierto, promovido por el Ayuntamiento de Valdepeñas y Heredia Producciones, ya están a la venta, al precio de 40 euros, más gastos de gestión, en la web www.herediaproducciones.com y https://baila.fm, así como entradas front stage limitadas a 60 euros, más gastos de gestión.