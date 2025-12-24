Tragedia en Ciudad Real: un incendio acaba con la vida de un hombre

Un hombre de 55 años ha fallecido este miércoles tras originarse un incendio en su vivienda en la localidad ciudadrealeña de Almadén, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 9.42 horas en una vivienda de la calle Mayor de San Juan y las causas del fallecimiento aún se desconocen. Los bomberos ya han sofocado las llamas.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, un médico de Urgencias, dos ambulancias y un helicóptero.