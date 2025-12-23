Descubre la imagen oficial del Carnaval de Miguelturra 2026

El Carnaval de Miguelturra ya tiene imagen para el año 2026. El Ayuntamiento ha hecho público el fallo del jurado del Concurso del Cartel Anunciador, otorgando el primer premio a la obra titulada ‘¿A que no me conoces?’, realizada por el diseñador Sebastián Casanova Fábrega.

El autor, natural de Castellón, se ha alzado con el galardón dotado con 1.000 euros y el tradicional símbolo del certamen, consolidando el carácter nacional de este concurso que cada año atrae a creadores de toda la geografía española para ilustrar una de las fiestas más emblemáticas de Castilla-La Mancha, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La obra ganadora captura a la perfección el espíritu burlón y tradicional del Carnaval de Miguelturra. Bajo el título ‘¿A que no me conoces?’ –la frase por excelencia que repiten las máscaras callejeras para mantener su anonimato–, Casanova Fábrega presenta una composición sobre un fondo azul que resalta los elementos identitarios de la localidad.

En primer plano, una máscara callejera ataviada con una llamativa peluca fucsia y antifaz blanco de flecos interactúa con un niño, simbolizando el relevo generacional y la transmisión de la fiesta de padres a hijos. La escena se completa con la inconfundible silueta de la Torre Gorda al fondo, y una lluvia de confeti que aporta dinamismo al conjunto.

El cartel de Sebastián Casanova será la carta de presentación del Carnaval de Miguelturra en todos los soportes publicitarios y eventos promocionales, incluyendo la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Desde la Concejalía de Festejos y la Asociación Cultural de Peñas del Carnaval se ha destacado la gran calidad del trabajo, que ha sabido conjugar la técnica artística con la emoción y la tradición de una fiesta que es*Interés Turístico Nacional.