Confirmado: aprobada la licitación de la nueva Oficina Emplea de Manzanares 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el expediente de licitación de la nueva Oficina Emplea de Manzanares, una obra que contará con un plazo de diez meses de ejecución desde su adjudicación y que conlleva una inversión de 1,8 millones de euros. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha avanzado también la aprobación de ayudas para 8 entidades locales de la región en el marco del proyecto de Turismo Azul, así como la convocatoria de Ecosistemas Industriales, dotada con un millón de euros y que se ha publicado hoy en el Diario Oficial de la región.



El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el expediente para la licitación de la obra de la nueva Oficina Emplea de Manzanares, una inversión de 1,8 millones de euros “de los cuales, un millón de euros ya tiene reflejo en los presupuestos de la Junta del año próximo”, ha detallado la consejera, avanzando que el proyecto cuenta con una ejecución prevista, tras su adjudicación, de diez meses. “Actualmente, la Oficina Emplea se encuentra en la calle Lope de Vega, pero se ha quedado pequeña para acoger a las personas que acuden a sus servicios en una oficina que es cabecera de comarca, y que además da cobertura a municipios como Membrilla, Las Labores, Arenas de San Juan, Llanos del Caudillo o Villarta de San Juan.



“La nueva Oficina Emplea estará en la calle Empedrada, en un inmueble que el Ayuntamiento de Manzanares ha cedido al Gobierno regional para llevar a cabo esa inversión de 1,8 millones de euros, de los cuales el 46,2 por ciento, 858.700 euros, proceden de la financiación del SEPE a través de los Fondos de Modernización, y el resto son fondos propios del Gobierno regional”, ha indicado.



Otro de los asuntos que ha recibido hoy el visto bueno del Consejo de Gobierno ha sido la aprobación de ayudas dirigidas a ocho municipios en el marco del desarrollo del proyecto de Turismo Azul, una Acción de Cohesión en Destino que el Gobierno regional está ejecutando con fondos Next Generation para realizar inversiones de mejora en las 35 zonas naturales de baño autorizadas en Castilla-La Mancha. “Este proyecto supone una inversión de 1,5 millones de euros, y de ellos, el Ejecutivo autonómico va a actuar en aquellas que son de nuestra titularidad, pero hoy hemos aprobado esa otra parte que va a destinar 897.000 euros a ocho entidades locales, para que realicen estas mejoras en las zonas de baño autorizadas que son de su titularidad”, ha señalado Patricia Franco.



Las ayudas que hoy se aprueban son 131.127,93 euros en la Playeta del Júcar en Alcalá del Júcar; 74.391,75 euros en la Laguna La Tomilla de Ossa de Montiel; 64.318,27 euros en el Río Bullaque, a su paso por El Torno, en la provincia de Ciudad Real; 117.937,67 euros en la Laguna El Tobar, la Laguna Grande de Beteta; 47.992,14 euros en el Río Cuervo, en las Cabezas del Cebadal, en Santa María del Val; 58.136,88 € en la playa del Embalse del Alcorlo en La Toba; 124.818,00 euros en el Río Tajo, en el Puente de San Pedro, en el municipio de Zaorejas; y 278.989,85 euros en la Laguna de Villafranca de los Caballeros.



“Este proyecto va a contribuir a consolidar las grandes cifras que estamos atravesando en el sector turístico regional, y que se han visto reforzadas hoy con los datos que hemos conocido correspondientes a la ocupación hotelera en la región en el mes de noviembre”, ha remarcado Patricia Franco, señalando que “el mejor mes de noviembre de la historia de los hoteles de la región hace que superemos por primera vez en once meses los cuatro millones de pernoctaciones hoteleras, con Guadalajara como la provincia que más crece en este periodo en todo el país en pernoctaciones y Albacete y Guadalajara, tercera y cuarta con mayores crecimientos nacionales en viajeros”, por lo que ha confiado en que 2025 será “el mejor año de la historia del turismo en la región”.



Un millón de euros para favorecer ecosistemas industriales en la región



Además, Patricia Franco ha valorado la publicación hoy en el DOCM de las ayudas para Ecosistemas Industriales en Castilla-La Mancha, dotadas con un millón de euros y dirigidas a confederaciones, federaciones, asociaciones o cualquier otro tipo de organización empresarial, dotadas de personalidad jurídica, que carezcan de ánimo de lucro y representen, agrupen, integren o asocien a empresas pertenecientes a los sectores industriales y de la construcción.



“Las ayudas pueden llegar hasta los 60.000 euros y cubrir el 80 por ciento de los proyectos, para apoyar iniciativas de industrialización realizadas por el tejido asociativo vinculado a los sectores industriales de la región”, ha indicado la consejera, señalando que el plazo de solicitud estará abierto hasta el 18 de febrero. “Queremos seguir reforzando el carácter industrial de nuestra región, que tiene mucho que ver también con la atracción de inversión extranjera”, ha señalado, remarcando que entre enero y septiembre “la inversión extranjera directa ha crecido un 39 por ciento en Castilla-La Mancha, mientras que en el conjunto del país ha caído un 27,5 por ciento en un contexto de dificultad”, siendo además la región la tercera en la que más ha crecido la inversión extranjera directa con respecto al mismo periodo de 2015, un 1.271 por ciento más que en los tres primeros trimestres de ese año.