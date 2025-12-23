Buscan trabajadores en Puertollano: 25 vacantes

El sector de la construcción continúa siendo un motor clave de la actividad industrial y el empleo en la provincia de Ciudad Real, cerrando el pasado mes de agosto con más de 16.000 afiliados medios a la Seguridad Social , según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.



En este contexto, Adecco , la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, impulsa la incorporación de 25 operarios/as de producción en una empresa del sector de la construcción en Puertollano , si bien mantiene abierta de forma continua la búsqueda de personal, con el objetivo de cubrir necesidades recurrentes en una planta dinámica .



Las personas seleccionadas para estos puestos participarán en el proceso productivo, realizando tareas como la operación de maquinaria y herramientas específicas, supervisión de los procesos de fabricación para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, mantenimiento básico de equipos, preparación de moldes, manipulación de materiales pesados con puente grúa, trabajos de montaje, limpieza y repaso de piezas, así como labores de postproducción y revisión del producto final.



Para optar a estas posiciones se requiere disponibilidad para incorporarse de forma inmediata y para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Además, se valorará contar con al menos un año de experiencia en el sector de la construcción, ferralla o encofrado, capacidad para realizar tareas físicas y habilidades de trabajo en equipo y comunicación. Es asimismo necesario contar con el permiso de conducir tipo B.



La empresa ofrece contrato a jornada completa, turnos rotativos de lunes a viernes, salario según convenio y un contrato inicial temporal con posibilidad real de incorporación a plantilla.



Se trata de una excelente oportunidad para personas interesadas en desarrollarse profesionalmente en un entorno industrial dinámico vinculado al sector de la construcción.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través del siguiente enlace o visitando

www.adecco.com e introduciendo la referencia D2253AC6 – 940F – 4D16 – BCBD –

C76E5AEDFFFE :