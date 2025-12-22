Confirmado: seis millones de euros para construir el Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha en Tomelloso

El presidente regional, Emiliano García-Page ha avanzado, esta mañana, que “en muy poco tiempo, en horas, vamos a dar paso a la aprobación del proyecto extraordinario para Tomelloso como es el Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha”, una iniciativa que será validada en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes y que estará dotada con seis millones de euros. Se trata, ha ahondado, de un proyecto “muy esperado y añorado” en esta localidad ciudadrealeña.



Así lo ha dado a conocer el jefe del Ejecutivo autonómico en la inauguración de la conexión peatonal y ciclista que une Ciudad Real y Miguelturra que, apoyada en fondos europeos, favorecerá la movilidad sostenible de unos 100.000 habitantes de este entorno urbano. Un proyecto que “no es consecuencia de ninguna lotería”, sino que ha supuesto “mucho esfuerzo, mucho desvelo” y “va a tener una enorme utilidad”.



En este marco, el presidente castellanomanchego ha adelantado otras medidas que aprobará el Gobierno autonómico este mismo martes, tal es el caso de “14 millones de euros para proyectos de Formación Profesional y del empleo en el ámbito de las empresas”, que constituyen “una de las claves de productividad indispensable”, ha relatado en torno a una convocatoria de subvenciones que permitirá formar a unas 600 personas en sectores estratégicos para la región.



En paralelo, y también para la provincia de Ciudad Real, ha anunciado que el Gobierno que preside dará luz verde, este martes, a la construcción de la “nueva oficina de empleo en Manzanares” con un presupuesto de “dos millones de euros”, que permitirá seguir fomentando la empleabilidad de quienes “ni quiera tienen la oportunidad ni de echar un décimo de lotería”, ha indicado antes de resaltar que “la única lotería por la que trabajo en esta región es la del esfuerzo, en entendimiento y los puentes”.



Asimismo, Emiliano García-Page ha celebrado, precisamente en los últimos días de este año, el éxito que ha supuesto el “magnífico” Plan de Modernización Ciudad Real 2025 que “hemos desbordado” puesto que, “o lo hemos cumplido, o se está cumpliendo en estos momentos”, por lo que ha concluido que “Castilla-La Mancha está cumpliendo con Ciudad Real”, al tiempo que ha apuntado la necesidad de establecer “planteamientos y proyectos con un horizonte al 2030”, al menos.



La importancia de la política útil y la coherencia

“Queremos seguir cumpliendo”, ha añadido García-Page, quien ha recalcado que “la honestidad empieza por la coherencia” y que “la coherencia más reclamable a un político siempre es intentar cumplir con la palabra que ha dado a los ciudadanos, incluso cuando esa palabra no la planteaba nadie, sino que nos la hemos imaginado nosotros mismos”. En este sentido, ha añadido que “la política que merece la pena es la política que consiste en ir avanzando”, al margen de “excusas” y coartadas”.



Asimismo, en el acto de inauguración de un puente como éste, que ya conecta los núcleos urbanos de Ciudad Real y Miguelturra, ha señalado que “un puente es exactamente lo contrario a un muro” y que “a veces, los muros se terminan convirtiendo en barreras para ganar o para crecer y, en más de una ocasión, amenazan con derrumbarse de nuestro lado”.



Felicitaciones a la nueva ministra de Educación

En su intervención en el Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas (CERE) de Miguelturra, el jefe del Ejecutivo autonómico ha trasladado sus felicitaciones a Milagros Tolón que será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España, quien “va a poder compartir una galería de retratos con gente tan ilustre como Maravall, Rubalcaba, Gabilondo”, etcétera, que son “gente con enorme trascendencia política e intelectual en España”.



De igual modo, en el día después de las elecciones extremeñas, el presidente García-Page ha felicitado al Partido Popular en esa región y a la presidenta Guardiola tras lograr, este domingo en los comicios autonómicos “una victoria inapelable en una comunidad vecina, con la que espero seguir manteniendo, como hasta ahora, unas relaciones de colaboración a la altura de lo que nos exige la gente”, ha deseado. Asimismo, ha enviado “un abrazo solidario” al Partido Socialista de dicha comunidad autónoma en esta jornada postelectoral.



En esta inauguración, Emiliano García-Page ha estado acompañado por el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; la delegada de la Junta en esta provincia, Blanca Fernández; el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; y el alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, entre otras autoridades.