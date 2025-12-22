Alarma en este municipio de Ciudad Real: identificados los autores del lanzamiento de artefactos explosivos

La Policía Local de La Solana ha logrado identificar a los presuntos autores del lanzamiento de cócteles explosivos de fabricación casera en varios puntos de la localidad durante la madrugada del miércoles, 17 de diciembre, en las calles Madrid y Pozo Santa Quiteria, y en la madrugada del día 18 de diciembre en un pasillo de un bloque de viviendas de la calle Sita.

A las 2.50 horas del sábado, día 20 de diciembre, una patrulla de servicio observó la circulación sospechosa de un vehículo por la carretera de Valdepeñas, que finalmente fue interceptado en vial 8 del parque empresarial, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los agentes procedieron al registro superficial de los cuatro ocupantes y posteriormente del propio interior del vehículo, donde fue descubierto diverso material de fabricación de explosivos caseros, en concreto una botella de salfumán, un rollo de papel de aluminio y 3 garrafas vacías de gran tamaño.

Los ocupantes reconocieron la autoría de los hechos y han sido denunciados por dos infracciones graves de la Ley de Seguridad Ciudadana. Una, por fabricación y uso no autorizado de explosivos caseros, y otra por perturbar la seguridad ciudadana –se enfrentan a posibles sanciones de 601 a 30.000 euros–.

Además, también podrían incurrir en varios delitos de daños en el caso de que los titulares de los inmuebles afectados decidan denunciar. Los presuntos autores son vecinos de La Solana. Dos de ellos son mayores de edad (26 y 23 años), y los otros dos tienen 15 años. Sus padres ya han sido informados.