Importante anuncio para Ciudad Real; Podría traer un gran evento deportivo

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha anunciado que se trabaja para que Ciudad Real acoja en 2027 la fase final de la Copa del Rey de balonmano, además de partidos internacionales y un torneo de selecciones.

De este modo, y antes del comienzo del partido que ha enfrentado al Caserío Ciudad Real y al BM Granollers en la Liga Asobal (26-24), Valverde ha reiterado el firme compromiso de la institución provincial con el deporte y, de manera especial, con la celebración de eventos deportivos de élite en la provincia.

Valverde ha asistido al encuentro, en el que se han impuesto los locales en un vibrante partido, acompañado por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; la vicepresidenta responsable del área de Deportes de la Diputación, Patricia Saldaña; y el diputado provincial Carlos Villajos, entre otras autoridades, con el objetivo de disfrutar de «uno de los grandes partidos de la Liga contra uno de los grandes rivales históricos del balonmano español».

El presidente de la institución provincial ha destacado el carácter especial del partido, subrayando que «Granollers es una ciudad ligada al balonmano, como también lo es Ciudad Real», y ha mostrado su satisfacción ante el excepcional ambiente que presentaba el Quijote Arena, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Valverde ha comentado que «Ciudad Real es una ciudad de balonmano y Ciudad Real es una provincia de balonmano», y ha trasladado el respaldo de la Diputación a todas las disciplinas deportivas, con una atención especial a este deporte «como una seña de identidad de nuestra provincia».

En este contexto, ha anunciado que la Diputación de Ciudad Real, a través de su área de Deportes y en colaboración con los ayuntamientos de Ciudad Real y Puertollano, está trabajando para atraer grandes citas deportivas a la provincia. Entre ellas, ha avanzado la intención de acoger un partido internacional de la selección española el próximo mes de marzo, la celebración de un torneo internacional de las Guerreras en el próximo otoño, previsiblemente en Puertollano, y, de manera destacada, la aspiración de que Ciudad Real sea sede en 2027 de la fase final de la Copa del Rey de Balonmano.

También ha agradecido expresamente la disposición y colaboración del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y del alcalde de Puertollano y vicepresidente de la Diputación, Miguel Ángel Ruiz, para albergar este tipo de eventos que, según ha señalado, van a redundar en seguir apostando por el deporte y en reforzar la proyección de Ciudad Real y su provincia como referente del balonmano nacional.