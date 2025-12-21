Abierta en Ciudad Real una nueva edición de “la feria de Navidad más importante de Castilla-La Mancha”

Desde este sábado, 20 de diciembre, y hasta el próximo 4 de enero, las instalaciones de IFEDI acogen una nueva edición de Jugarama, «la feria de Navidad más importante de Castilla-La Mancha», tal y como la ha definido el concejal de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pau Beltrán, durante el acto de inauguración, que ha contado con la actuación de los alumnos de la escuela de música Musicaula.

Durante la inauguración, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha mostrado su agradecimiento a la Diputación Provincial por la cesión de las instalaciones para la celebración de Jugarama.

«Esta era una idea que teníamos desde el Ayuntamiento de Ciudad Real desde el principio, que una instalación tan magnifica como esta, y que en unas fechas como la Navidad en las que no hay ferias ni congresos, teníamos que llenarlas de contenido, y aprovecharlo para que las familias con niños de Ciudad Real, de toda la provincia e incluso de fuera, pudieran venir a un lugar en el que la conciliación de la vida familiar y el entretenimiento de los niños sean un sitio de referencia a nivel nacional. Hay otros sitios parecidos, pero están al aire libre, aquí vamos a estar calentitos todas las navidades con muchísimas atracciones y servicios y con una expansión que se está produciendo en los últimos años muy importante».

En la misma línea, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, ha recordado que estas instalaciones son propiedad de toda la provincia, «y quiero remarcar esto porque cuando tenemos la oportunidad de tener unas instalaciones como estas, lo deseable es llenarlas de contenido para que puedan ser aprovechadas de la mejor manera posible y que puedan generar también los retornos, no sólo económicos sino también de bienestar y sociales. Además, Jugarama tal y como se ha planteado por parte del Ayuntamiento no es una actividad dirigida sólo para los habitantes de la capital, por aquí van a pasar ciudadanos, niños y niñas de toda la provincia de Ciudad Real».

El objetivo principal, resume Pau Beltrán, es «el disfrute de toda la familia, y esa ilusión que tienen tanto los niños como los padres de poder estar en un entorno seguro, divertido y feliz, y que todo el mundo saque ese lado de la infancia y que vengan aquí a disfrutar».

Jugarama 2025-2026 llega con importantes novedades, lo más destacado es la ampliación tanto de los días de apertura como de espacio, con un nuevo pabellón en la zona de atracciones, donde se ha ubicado la pista de patinaje sobre hielo. Además, en otro pabellón también se ha creado un circuito de karts eléctricos para niños de entre 8 y 14 años, y como siempre, numerosos colectivos, asociaciones y clubes deportivos, colaboran con la concejalía en la realización de actividades. También se aprovechará el auditorio de IFEDI para la proyección de películas por las mañanas y la zona del Atrio para espectáculos y la ludoteca.