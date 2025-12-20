«Un regalo anticipado de los Reyes Magos» para Puertollano en forma de una millonaria ayuda europea

El Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) ha destacado que la confirmación de la adjudicación de fondos EDIL, que permitirá a la ciudad contar con 9.117.092 euros de fondos europeos, es «un auténtico aguinaldo, un regalo anticipado de los Reyes Magos».

En un comunicado de prensa, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha celebrado esta «importante inyección económica destinada al desarrollo presente y futuro de la ciudad».

Así, ha subrayado que “Puertollano sigue tocando la magia” al recibir “la mejor noticia que se podría haber recibido en vísperas de las Navidades”, ya que estos fondos permitirán impulsar proyectos estratégicos, mejorar los servicios públicos y avanzar hacia un modelo de ciudad más moderna y sostenible.

Ruiz ha valorado igualmente el trabajo técnico y político realizado para lograr esta financiación y ha subrayado que “estas ayudas europeas son el resultado de una planificación rigurosa y de una clara apuesta por aprovechar todas las oportunidades que ofrece Europa para transformar Puertollano”.

La combinación de la subvención concedida con la inversión municipal permitirá, según el alcalde, “afrontar en gran medida los retos de los próximos años y seguir construyendo un Puertollano con más oportunidades, empleo y calidad de vida”.

Entre las líneas de actuación previstas se encuentra la conexión de barrios mediante la eliminación de barreras físicas, el refuerzo de la movilidad y la accesibilidad urbana, así como la mejora de espacios públicos y zonas verdes y la creación de nuevas oportunidades económicas vinculadas a la regeneración urbana.

Las inversiones contempladas hasta 2029 incluyen actuaciones en la calle Gran Capitán, la renovación integral de la calle Alejandro Prieto y del entorno del centro urbano, la transformación del Mercado de Abastos en un gastromercado para dinamizar el comercio y la hostelería local, así como la conexión de los carriles bici en dirección norte-sur.