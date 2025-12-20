Cañizares celebra que Ciudad Real haya logrado «la mayor subvención europea de su historia»

La Dirección General de Fondos Europeos ha resuelto de manera definitiva la convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible y con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo de programación 2021-2027.

En esta resolución definitiva, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha sido confirmado como beneficiario de 12.156.122 euros, la mayor subvención de fondos europeos concedida hasta la fecha a la capital, con una tasa de cofinanciación del 85%, lo que permitirá movilizar una inversión total de 14.301.320 euros para el desarrollo de proyectos estratégicos en la ciudad.

Se trata de la asignación máxima posible dentro de su categoría, lo que consolida a Ciudad Real como una de las capitales de provincia que mejor posicionamiento ha logrado en el acceso a fondos europeos en Castilla-La Mancha y a nivel nacional, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha mostrado su satisfacción tras conocerse la resolución definitiva y ha destacado que «esta confirmación supone un hito histórico para Ciudad Real y es el resultado de un trabajo serio, riguroso y muy bien planificado». El primer edil ha agradecido expresamente «la implicación de los equipos técnicos municipales, del IMPEFE y de todos los servicios que han participado en la elaboración del Plan de Actuación Integrado», subrayando que «estos fondos europeos nos van a permitir acelerar la transformación de la ciudad y mejorar de forma directa la calidad de vida de nuestros vecinos».

La ayuda concedida se enmarca en la convocatoria de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL) del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027. A nivel nacional se presentaron 379 solicitudes, de las cuales 242 han resultado seleccionadas, entre ellas la de Ciudad Real, que figura entre las mejor valoradas

Castilla-La Mancha contaba con una senda financiera regional de 142,4 millones de euros, y Ciudad Real se sitúa dentro del grupo de municipios catalogados como «Ciudad Grande», junto a Albacete, Guadalajara y Talavera de la Reina.

PROYECTOS PARA UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE, MODERNA E INCLUSIVA

La financiación FEDER permitirá al Ayuntamiento de Ciudad Real desarrollar un conjunto de proyectos transformadores orientados a reforzar el modelo de ciudad sostenible, moderna e inclusiva. Las actuaciones previstas abarcan ámbitos clave como la regeneración urbana, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la digitalización de servicios, la mejora de los espacios públicos y el impulso de la cohesión social.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta resolución definitiva «refuerza la estrategia municipal de aprovechar al máximo las oportunidades de financiación europea para seguir avanzando en un modelo de ciudad más verde, innovadora y preparada para los retos del futuro».

Con esta concesión, Ciudad Real da un paso decisivo dentro del actual marco europeo 2021-2027, situándose como referente en la captación y gestión de fondos europeos y sentando las bases de importantes actuaciones que marcarán el desarrollo urbano de la ciudad en los próximos años.