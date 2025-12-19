Ciudad Real presenta un presupuesto récord: los números

El Ayuntamiento de Ciudad Real tendrá un presupuesto «récord» para el año 2026 que alcanzará la cifra de 103 millones de euros, el más alto de toda su historia, y que contempla importantes inversiones como la finalización del fallido teatro-auditorio, ubicado en la avenida Tablas de Daimiel, y para el que hay destinada una partida de casi un millón de euros.

Así lo ha dado a conocer este viernes el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ciudad Real y portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, durante una rueda de prensa en la que ha desgranado los presupuestos para el próximo año y para los que el Partido Popular deberá buscar apoyo de otros grupos políticos para sacarlos adelante.

El edil ha subrayado que estas cuentas marcan un punto de inflexión para la ciudad al superar por primera vez la barrera de los 100 millones de euros, lo que, a su juicio, permitirá «hacer más» y aumentar la capacidad del Ayuntamiento para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos.

En comparación con el último presupuesto del anterior equipo de Gobierno, conformado por PSOE y Ciudadanos, el incremento asciende al 34%, con 33 millones de euros más que «van a estar en la calle transformando Ciudad Real», ha remarcado Arroyo.

En el apartado de gastos, según ha explicado el concejal, el presupuesto refuerza de manera destacada el capítulo 1, correspondiente a personal, con una subida del 6%, lo que supone cerca de dos millones de euros más. Un incremento que responde tanto a la subida salarial prevista del 2% para 2026 como a las nuevas contrataciones para reforzar servicios públicos que, según ha indicado, estaban infradotados. Las cuentas incluyen además la implantación de la carrera profesional y un complemento de nocturnidad para la Policía Local.

El capítulo 4 de transferencias corrientes aumenta en un millón de euros, destinado principalmente a los organismos autónomos municipales, como el Patronato Municipal de Deportes, el Impefe y el Patronato de Personas con Discapacidad.

Precisamente, el Impefe será uno de los grandes beneficiados, con un incremento presupuestario del 116%, orientado a la promoción de suelo industrial, el apoyo al pequeño comercio y el fomento del emprendimiento.

Uno de los ejes principales del presupuesto es el capítulo 6 de inversiones, que alcanza los 10 millones de euros, «la cifra más alta de la historia del Ayuntamiento», frente a los 1,5 millones consignados en el último presupuesto aprobado por el anterior equipo de Gobierno, lo que supone un aumento del 564%.

Entre las actuaciones previstas destaca el Plan de Accesibilidad, dotado con 1,5 millones de euros, que incluye pavimentación, asfaltado y acerado en distintos barrios de la ciudad, una de las demandas más reiteradas en las asambleas vecinales.

En este apartado también destaca el inicio de las obras de una de las infraestructuras más representativas que hay en la ciudad y cuyas obras llevan paralizadas más de 15 años. Se trata del teatro-auditorio, que contempla una primera partida de casi un millón de euros para actuar sobre la estructura del ‘esqueleto’ que ya hay levantado y también para adecuar su entorno.

«CIUDAD REAL ES LO PRIMERO»

El presupuesto se articula bajo el lema ‘Ciudad Real es lo primero’, que el equipo de Gobierno ha definido como una forma de gobernar centrada en las personas, la seguridad y la limpieza.

Solo estas dos últimas áreas concentran 14 millones de euros, con incrementos significativos en Policía Local, que crece un 12,3% hasta los 9,1 millones de euros; Protección Civil, que aumenta un 72% hasta los 293.000 euros; Movilidad, con un alza del 64,3% hasta 1,1 millones; y Limpieza, que alcanza los 5,4 millones, un 41,7% más.

En Servicios Sociales, el presupuesto incorpora por primera vez un programa de Soledad no Deseada y un programa de apoyo a la maternidad, ambos dotados con 100.000 euros. En Educación, se incluye una partida para la climatización de colegios de la ciudad y otra para la rehabilitación del patio del colegio Cruz Prado, actuaciones consensuadas en el Pleno municipal.

El documento presupuestario también refuerza la vida en los barrios, con inversiones distribuidas por distintos puntos de la ciudad, como mejoras en iluminación, equipamientos deportivos, la rehabilitación parcial de los silos de la carretera de Valdepeñas o el parque de la calle Ángel.

En materia de participación, se reservan 400.000 euros para proyectos propuestos y votados por los vecinos, en una apuesta por situar a la ciudadanía en el centro de las decisiones.

EL PP DEBERÁ BUSCAR ACUERDOS

Arroyo ha recordado que el presupuesto cuenta ahora con un plazo de diez días para la presentación de enmiendas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita su aprobación definitiva, previsiblemente en enero, y ha señalado que el equipo de Gobierno buscará el respaldo del resto de grupos municipales para sacar adelante unas cuentas que ha calificado de «transformadoras, participativas y responsables».

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real está integrado por 25 concejales, de los que 11 corresponden al Partido Popular, lo que implica que el PP de Francisco Cañizares no dispone de mayoría suficiente para aprobar en solitario los presupuestos municipales.

De este modo, el alcalde deberá buscar acuerdos con otros grupos o ediles, siendo necesario alcanzarlos, al menos, con la concejala de Ciudadanos y con el concejal no adscrito –que renunció a formar parte de Vox–, en el caso de que no se atiendan las exigencias planteadas por la formación de Santiago Abascal, que desde el equipo de Gobierno se ha avanzado que no se tendrán en cuenta.