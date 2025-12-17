Doble delito: drogado y conduciendo a 236 km/h en Ciudad Real

La Guardia Civil ha investigado a un varón como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un turismo a 236 kilómetros por hora en una autovía con limitación genérica de velocidad para dicho tipo de vehículos de 120 km/h.

En nota de prensa, el instituto armado indica que el exceso de velocidad fue detectado a las 2.24 horas del día 28 de noviembre por efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real, cuando realizaban un dispositivo operativo de control de velocidad establecido en la autovía A-4 (Madrid-Cádiz), sentido decreciente, en el término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).

Realizada la prueba indiciaria salival de detección de drogas arrojó un resultado positivo a tetrahidrocannabinol, por lo que fue denunciado por infracción al artículo 14.1 de la Ley de Seguridad Vial, por «circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo», inmovilizándose el vehículo y remitiéndose el boletín de denuncia a la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.

El resultado positivo arrojado en el test indiciario salival ha sido posteriormente confirmado en el informe de ensayo confirmatorio de drogas en saliva realizado por el laboratorio de referencia.

El conductor fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo de motor superando en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida reglamentariamente en ese tramo, castigado en el artículo 379.1 del Código Penal con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de los de Valdepeñas.