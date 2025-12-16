Varapalo judicial para Hospital Quirón Salud de Ciudad Real y Puertollano

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha logrado que se declare injustificado el cambio de categoría profesional de varias trabajadoras del Hospital Quirón Salud de Ciudad Real y Puertollano, que ostentaban el cargo de oficial administrativo, y obliga a la empresa IDCQ Hospital y Sanidad S.L a reponerlas a sus anteriores condiciones de trabajo.

La propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real estableció que la supuesta modificación sustancial era una auténtica novación contractual que excedía totalmente el «ius variandi» (facultad que tiene el empleador de alterar unilateralmente condiciones no esenciales del contrato individual de trabajo).

La única modificación que la empresa pretendía era un cambio formal de categoría y la congelación de sus retribuciones sin que existiera medida organizativa alguna.

Las sentencias, emitidas por el Juzgado de lo Social nº 1 de Ciudad Real con fecha 25 de noviembre, Juzgado de lo Social 1 bis de Ciudad Real de 4 de diciembre y Juzgado de lo Social nº 3 de Ciudad Real con fecha 5 de diciembre, declaran que la modificación de condiciones de trabajo no es ajustada a derecho ni razonada, por lo que declara injustificada la misma, condenando a la empresa a reponer a las trabajadoras en las condiciones profesionales y salariales a la modificación acordada.

Los servicios jurídicos de CSIF Ciudad Real han acreditado que se llevó a cabo «una modificación de especial envergadura sin la remisión de la correcta documentación a la Inspección, sin la existencia de un estudio previo, sin la elaboración de un profesiograma concreto, y sin la correcta comunicación a los representantes de los trabajadores».

De igual forma, han probado que no se trata de una medida organizativa, como decía la empresa, sino un cambio de categoría sin modificación de funciones.

Por todo ello, la sentencia reconoce que con esta decisión la empresa ha perjudicado los derechos laborales de las empleadas, conllevando una modificación de su estructura salarial y obligándoles a realizar las mismas funciones sin la correspondiente subida de sueldo, por lo que condena a la empresa a reponer a las trabajadoras a sus anteriores condiciones de trabajo como oficial administrativo.