Trágico accidente en Ciudad Real: muere un hombre

Un hombre de 63 años de edad ha fallecido este martes tras la salida de vía del turismo en el que viajaba por la autovía A-4 a la altura del término municipal de Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 10.28 horas en el kilómetro 191 de la citada vía, en sentido Andalucía.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, así como una UVI y una ambulancia de soporte vital básico, que no han podido hacer nada para salvar la vida del fallecido.