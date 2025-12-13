La última hora sobre el bebé asesinado en Ciudad Real 

Los padres del bebé de seis meses fallecido este viernes en Ciudad Real, presuntamente a manos de sus progenitores, pasarán el domingo a disposición judicial, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, quien ha manifestado que la muerte de este menor constituye un asesinato.

A preguntas de los medios de comunicación sobre el estado de las diligencias, Broceño ha señalado que “está previsto que pasen a disposición judicial mañana, y lo único es que hay que ver es la participación y qué es lo que ha sucedido”.

Broceño también ha insistido en la necesidad de actuar con prudencia para no entorpecer la investigación, y ha reconocido que no se pueden aportar más datos ya que hay que ser “muy cautelosos y cuidadosos, porque de cómo se haga la investigación depende de que podamos ser efectivos con los presuntos responsables”.

Además, el subdelegado ha trasladado su condena más enérgica por unos hechos que ha calificado de estremecedores, y ha reconocido su preocupación por no sólo por “este cruel asesinato; me preocupa también los hijos menores, los hijas menores que también están viviendo en este ambiente».

Broceño ha puesto el acento en la obligación colectiva de proteger a la infancia y de actuar de forma contundente ante cualquier indicio de violencia.

“Tenemos que ser capaces de proteger a la infancia, tenemos que ser capaces de hacerlo entre todos, que el sistema judicial aplique con contundencia las medidas que sean necesarias de protección ante la violencia infantil”, ha señalado, a la vez que ha recordado otros episodios recientes de agresiones a menores en la provincia.

En este contexto, ha destacado el papel de la ciudadanía y la importancia de no guardar silencio ante situaciones de riesgo, y ha resaltado el aviso que dieron los vecinos para tratar de salvar al bebé.

Por ello ha hecho un llamamiento a la responsabilidad social, ya que “cualquier persona que detecte que un menor puede estar sufriendo cualquier tipo de violencia lo tiene que comunicar”.

Finalmente, respecto a la situación de otros menores del entorno familiar, el subdelegado ha indicado que según la información de que dispone, se encuentran bajo la custodia de su abuela.