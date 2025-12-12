Eliminadas en Ciudad Real con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana 

La Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Ciudad Real ha llevado a cabo la destrucción de unas 800 armas, tanto de armas de fuego como armas blancas, procedentes de los depósitos oficiales de la provincia.

Las armas que se han destruido provienen de depósitos judiciales constituidos por armas utilizadas en la comisión de infracciones penales, depósitos de particulares que son las armas entregadas voluntariamente por los ciudadanos que no quieren seguir manteniendo las armas o que renuncian a su licencia, infracciones administrativas, hallazgos, incautaciones y revocaciones de licencias, todas ellas acumuladas conforme a la normativa vigentes.

Esta actuación forma parte del procedimiento periódico de eliminación de armas con el objeto de garantizar la seguridad ciudadana y evitar cualquier uso indebido de las mismas, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La cadencia habitual que se realiza por esta Comandancia es de unas 1.000 armas anuales. La Intervención de Armas y Explosivos garantiza que la destrucción de estas armas se realice de forma efectiva y conforme a la normativa vigente, evitando así que puedan ser desviadas al mercado ilícito.

De este modo se asegura que ninguna persona esté en posesión de armas sin la pertinente autorización, permitiendo un control exhaustivo de las mismas y contribuyendo de manera directa a la prevención de hechos delictivos y al refuerzo de la seguridad ciudadana.