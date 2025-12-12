Detenido por la presunta violación a una menor de solo 14 años: ha pasado en un pueblo de Ciudad Real 

Un hombre de 35 años ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido por la Guardia Civil como presunto autor de una agresión sexual a una menor de 14 años ocurrida en la madrugada del sábado en la localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava.

Así lo han confirmado este viernes, a preguntas de los periodistas, la delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, y el subdelegado en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, después de que La Tribuna de Ciudad Real se hiciera eco de la presunta agresión.

Un día después de la presunta violación, un grupo de personas –se desconoce si familiares o amigos de la víctima– agredieron al arrestado, que tuvo que ser atendido en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde quedó ingresado para recibir atención médica. Una agresión por la que todavía no hay detenidos mientras la Guardia Civil continúa investigando.

Tras ser dado de alta en el centro hospitalario y prestar declaración ante el juez, el titular de la Sección Civil y de Instrucción de los Juzgados de Almagro decretó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de este hombre, de nacionalidad marroquí.

La investigación se mantiene bajo secreto de las actuaciones para no comprometer su correcto desarrollo, mientras que la Guardia Civil continúa practicando diligencias, entre ellas la toma de declaración a varios testigos, con el objetivo de esclarecer los hechos.