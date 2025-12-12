Aprobado el presupuesto de la Diputación de Ciudad Real para 2026: consulta las cifras

El pleno de la Diputación de Ciudad Real, celebrado este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado, con el voto en contra del Grupo Socialista, el Presupuesto General de la institución provincial para el ejercicio 2026, que asciende a 174 millones de euros y se convierte en el mayor y el más inversor de toda su historia, mientras refuerza el apoyo a los ayuntamientos de la provincia, a los colectivos más vulnerables, a la promoción turística y económica, al deporte, a la cultura y a la lucha contra la despoblación.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha presidido la sesión plenaria en la que han salido adelante unas cuentas defendidas por el vicepresidente y responsable de Hacienda y Organización Interna, Adrián Fernández, quien ha destacado que el presupuesto aprobado es «histórico» no solo por su volumen económico, sino porque es el que más recursos destina –en términos absolutos– a los ayuntamientos, a las asociaciones, a los clubes deportivos, a las asociaciones y hermandades y al conjunto del tejido social de la provincia, con inversiones reforzadas en cultura, deporte, turismo, bienestar social, empleo y el desarrollo rural.

Fernández ha calificado la jornada de hoy de «día trascendental» para la Diputación y para la provincia de Ciudad Real, al considerar que el Pleno se ha pronunciado favorablemente sobre si se respalda «el avance, el crecimiento y la construcción de una provincia mejor y con más oportunidades».

En este sentido, ha puesto en valor la estabilidad del Gobierno de coalición y el compromiso de dotar a la institución de presupuestos anuales, afirmando que los datos de las cuentas «desmienten» cualquier relato de recortes y, además, acreditan un proyecto centrado en el interés general y en la ayuda directa a los pueblos.

Entrando en el detalle, Adrián Fernández ha explicado que el presupuesto para 2026 crece un 5,45%, lo que supone 9 millones de euros más que el ejercicio anterior, y lo ha definido como un documento «real, equilibrado, riguroso y efectivo», elaborado en base a la siguiente premisa: «mejorar el bienestar de los vecinos de la provincia y reforzar la ayuda a los ayuntamientos», a los que ha señalado como «los verdaderos protagonistas» del documento que ha sido aprobado.

En otro orden de cosas, Adrián Fernández ha replicado a las críticas de la oposición socialista defendiendo que los ingresos que nutren el presupuesto «no pertenecen a ningún partido», sino que proceden del esfuerzo y la actividad económica de los ciudadrealeños, por lo que ha pedido que el debate se sitúe «en el interés general» y no en atribuciones partidistas.

SIETE ENMIENDAS DEL GRUPO SOCIALISTA

El portavoz del Grupo Socialista, José Manuel Bolaños, ha defendido las enmiendas presentadas por su grupo al presupuesto subrayando, en primer lugar, el trabajo realizado por el área de Intervención y por el conjunto de los servicios técnicos de la Diputación, destacando que sin su labor «no sería posible» la tramitación y presentación de un presupuesto de la complejidad del actual.

Asimismo, ha hecho extensivo ese reconocimiento al resto de áreas implicadas en la elaboración del documento, remarcando que un presupuesto no solo refleja la orientación política del equipo de Gobierno, sino que exige un importante esfuerzo técnico y administrativo.

Bolaños ha dicho que las enmiendas vienen corregir «errores relevantes» del proyecto presupuestario para 2026, orientadas a mejorar unas cuentas que, aunque ha reconocido como «históricas» por su volumen –al ser las más elevadas de la historia de la Diputación–, contienen también «errores de gran calado» derivados, según ha afirmado, de no haber contado con la aportación del principal grupo de la oposición.

Bolaños ha señalado una parte importante del presupuesto, en torno a 45 millones de euros, debería destinarse a facilitar la gestión y el funcionamiento de los ayuntamientos, y ha urgido la necesidad de reforzar el papel de la Diputación como institución de apoyo municipal, especialmente en el actual contexto económico y social.

Ha puesto el acento en la prevención y atención ante posibles catástrofes naturales, así como en el refuerzo de las agrupaciones de Protección Civil, al considerar que dotarlas de mejores medios y recursos redunda directamente en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Bolaños también ha planteado la conveniencia de adelantar el Plan de Obras correspondiente a 2027 para su ejecución en 2026, argumentando que el próximo ejercicio electoral dificulta la correcta ejecución de este tipo de planes.

El portavoz socialista ha lamentado la ausencia en el presupuesto de una convocatoria específica para el mantenimiento de áreas de autocaravanas, recordando que existía un compromiso previo del presidente de la Diputación en este sentido.

Por último, ha defendido la necesidad de seguir cumpliendo y aplicando la Ley de Memoria Democrática.

Fernández, en la réplica, ha indicado que las siete propuestas formuladas están «en gran medida, ya contempladas» en el proyecto de presupuestos. «De siete, están incluidas cinco», ha dicho al concluir su intervención.

Finalmente, a puesto en valor que el PSOE únicamente ha presentado siete enmiendas frente a las 653 medidas que conforman el presupuesto, por lo que ha interpretado que esta circunstancia ha evidenciado la solidez del documento que finalmente ha sido aprobado por los votos favorables de los diputados del Equipo de Gobierno de coalición y con el pronunciamiento en contra de los integrantes del grupo socialista.

VOX APOYA LOS PRESUPUESTOS «POR RESPONSABILIDAD»

En otro orden de cosas la portavoz de Vox en la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Pelayo, ha explicado que su grupo apoya los Presupuestos de 2026 «por un ejercicio de responsabilidad», al entender que la aprobación de las cuentas es imprescindible para desplegar la acción de gobierno y dar estabilidad a la institución.

Pelayo ha defendido que, en la Diputación, «ha prevalecido el interés de la provincia sobre el interés de los partidos», y ha enmarcado el proyecto aprobado en el funcionamiento de un gobierno de coalición –PP y Vox– en el que, pese a las diferencias, ha existido un objetivo común: «ayudar a la provincia de Ciudad Real y mejorar la vida de los vecinos de los 102 municipios».

Ha calificado el presupuesto como «histórico» y ha destacado que Vox ha mantenido y ha reforzado compromisos ya adquiridos, con una orientación que ha situado como prioritaria la lucha contra la despoblación.

Pelayo ha cuestionado la posición del Grupo Socialista, señalando que sus enmiendas han sido limitadas en número y alcance, lo que a su juicio ha evidenciado que la oposición ha estado «casi de acuerdo en todo» salvo en un reducido paquete de propuestas.

UN PRESUPUESTO «HISTÓRICO» QUE SE PREVÉ MEJORAR

El presidente de la Diputación de Ciudad Real ha cerrado el debate del pleno de presupuestos, respondiendo a las intervenciones del Grupo Socialista y, en particular, a las manifestaciones realizadas por su portavoz, José Manuel Bolaños, a quien ha trasladado la necesidad de introducir «mayor rigor» en algunas de las propuestas y planteamientos formulados durante el debate.

Valverde ha defendido que el presupuesto aprobado para 2026, elaborado por el gobierno de coalición del Partido Popular y Vox, se ha confeccionado con una finalidad clara: seguir mejorando la provincia de Ciudad Real.

A este respecto, ha reconocido que se trata de un presupuesto «mejorable», tanto a través de enmiendas como mediante la incorporación de remanentes y superávits a lo largo del ejercicio, siempre dentro del marco legal y de las reglas fiscales vigentes.