La Liga Intercolegios Globalcaja del Balonmano Caserío reúne a más de 600 niños y niñas para disfrutar de la convivencia y el deporte

La concentración prenavideña de la Liga Intercolegios Globalcaja de balonmano, organizada por el BM Caserío, ha reunido a más de 600 escolares en una jornada de convivencia y de deporte en torno al balonmano.

En concreto, han participado en este encuentro alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º curso de Primaria de los colegios CEIP Alcalde José Cruz Prado, Colegio Santo Tomás, CEIP Dulcinea del Toboso, CEIP Carlos Velázquez, CEIP Santo Tomás de Villanueva, CEIP Carlos Eraña, CEIP José María de la Fuente y CEIP Don Quijote.

A través de la Liga Intercolegios, en la que participan cerca de 1.000 escolares, se promueve el deporte, valores educativos y hábitos saludables, aprovechando el tiempo de los recreos durante el curso escolar. Así, el Balonmano Caserío, con el apoyo de Globalcaja, incentivan estos descansos activos rompiendo los tiempos de sedentarismo y, al mismo tiempo, promocionan la práctica del balonmano desde edades tempranas.

En esta concentración, además, se ha contado con la participación de jugadores del primer equipo del Balonmano Caserío, que se han mostrado como referentes para los niños y niñas y, además, han interactuado con ellos para detectar nuevos talentos deportivos que alimenten la cantera del club.

Esta concentración ha tenido lugar en el Polideportivo Rey Juan Carlos, y a la misma han asistido el presidente de Globalcaja, Mariano León; el vicepresidente del Balonmano Caserío, Antonio Caba, y el concejal de Deportes, Pau Beltrán, que han tenido ocasión de participar en la entrega de trofeos a los equipos ganadores en cada categoría.