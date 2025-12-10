Operativo compuesto por varias patrullas de la Guardia Civil realizan una importante detención en un pueblo de Ciudad Real

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un individuo, vecino de la localidad de Almadén, que tenía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión a petición de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

La Guardia Civil ha desarrollado un operativo policial en la localidad de Almadén, compuesto por varias patrullas de servicio, con el objetivo de proceder a la detención de un vecino de dicha localidad, sobre el que recaía una orden de búsqueda, detención para el cumplimiento de un mandamiento de prisión dimanante de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Por medio de los servicios orientados a la obtención de información relevante, diversos agentes y patrullas procedían a la recopilación de datos, así como a realizar vigilancias de puntos frecuentados por el varón, posibles lugares donde podría estar ocultándose y vías de escape de dichos lugares.

Los agentes actuantes en numerosas ocasiones obtuvieron informaciones falsas, con objeto de imposibilitar la localización, como que este se había mudado, estaba de viaje o incluso en algún hospital ingresado.

El detenido era conocido en la localidad por su pasado delictivo, según testimonios de vecinos de la localidad alardeaba de que la Guardia Civil no sería capaz de detenerlo, originándose una situación de alarma social e inseguridad generada por la falsa impunidad de la que el detenido y sus allegados comentaban en la localidad.

La Guardia Civil de la demarcación redobló sus esfuerzos e intensificó todos sus servicios, obteniendo, entre otras informaciones, que el varón se hallaba en la localidad y que en ocasiones se encontraba trabajando en el interior de un negocio propio y residiendo en una vivienda anexa.

De esta manera, los agentes de la Guardia Civil accedían al negocio citado y, tras tener la total seguridad de que el varón se encontraba en el interior, se ha procedido a la detención, utilizando la fuerza mínima indispensable.

Posteriormente, el detenido ha sido trasladado por agentes del cuerpo al Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha para cumplir condena.