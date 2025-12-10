Ciudad Real prepara un emotivo festival para apoyar a las familias de menores con cáncer

Ciudad Real contará el 17 de diciembre con el primer Festival de Navidad a beneficio de Afanion, con la participación de coros colegiales, la actuación del mago Venchi y la presentación del periodista Javier Pérez Campos. El certamen tendrá lugar en el Paraninfo Luis Arroyo de la UCLM a las 18.00 horas, con un precio solidario de 5 euros, además de habilitar fila cero para quienes deseen colaborar de manera solidaria.

La concejala de Participación Ciudadana, Mar Sánchez, acompañada por representantes del Colegio de Médicos, del Colegio de Enfermería y de Afanion, ha destacado que esta iniciativa es «una oportunidad de unirnos, de compartir y para recordar que la solidaridad también ilumina la Navidad en Ciudad Real», según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Sánchez ha recalcado que se trata de «un festival lleno de ilusión, de magia y de compromiso social» y ha señalado que el encuentro va más allá de la programación navideña al constituir «esperanza para nuestros niños» y confirmar que, de forma conjunta, se pueden lograr mejores resultados.

Desde Afanion se ha subrayado el valor de que ambos colegios profesionales impulsaran la propuesta. Se ha calificado como «esencial» la unión entre instituciones y se ha expresado el deseo de «tocar el corazón de todos los ciudadrealeños».

Además, se ha recordado que la recaudación permitirá sostener proyectos de apoyo psicológico, económico, alojamiento y ocio, a la vez que se refuerza la visibilidad de la asociación, inmersa este año en la conmemoración de su 30 aniversario, tras su creación en 1995.

Las entradas para el festival ya se pueden adquirir en varios puntos físicos de Ciudad Real, incluyendo Afanion (Calle Calatrava, 36), la Librería Serendipia (Calle Calatrava, 24), Serendipia Centro (calle Carlos Vázquez, 2), el Colegio de Médicos (plaza de la Provincia, 2) y el Colegio de Enfermería (calle Pedrera Baja, 47). Además, para mayor comodidad, también estarán disponibles para su compra el mismo día del festival en la taquilla habilitada en el Paraninfo.

Ayuntamiento y entidades organizadoras animan a la ciudadanía a asistir y respaldar una iniciativa que sitúa la solidaridad como eje central de las celebraciones navideñas en Ciudad Real.