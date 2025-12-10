A licitación la redacción del proyecto y dirección de obras del nuevo centro de salud de este pueblo de Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha licitado la contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del nuevo centro de salud de Argamasilla de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.



El contrato para la redacción de dicho proyecto cuenta con un importe base de licitación de 344.601,38 euros y el plazo de presentación de ofertas finalizará el 15 de enero, tal y como ha publicado la Plataforma de Contratación del Sector Público.



Esta Zona Básica de Salud tiene adscrito, además del municipio de Argamasilla de Calatrava, la localidad de Villamayor de Calatrava. En total, la Zona Básica de Salud da cobertura a 5.996 tarjetas sanitarias.



El edificio actual del centro de salud de Argamasilla de Calatrava se ha quedado obsoleto y presenta deficiencias tanto estructurales como de falta de espacio que complican dar una calidad asistencial adecuada a los pacientes.



La nueva instalación, a cuya construcción el Gobierno de Castilla-La Mancha prevé destinar una inversión superior a los cinco millones de euros, se levantará en una parcela de más de 1.250 metros cuadrados, ubicada en los números 12 y 14 de la calle Mayor, que ha sido cedida por el Ayuntamiento y tendrá una superficie construida cercana a los 2.000 metros cuadrados



Contará, según recoge el Plan Funcional elaborado por el SESCAM, con un área de recepción de pacientes, una zona de administración y citaciones, zona de archivo, despacho administrativo y área de Atención al Usuario.



En el área de asistencia general dispondrá de tres consultas de Medicina Familiar y Comunitaria y otras tantas de Enfermería, así como dos cuartos de curas y salas de espera. Asimismo, tendrá un área de Pediatría con una consulta para el pediatra y otra para el personal de Enfermería Pediátrica, sala de espera y aseo infantil.



Del mismo modo, contará con una zona de extracciones, con espacios para la extracción, clasificación y conservación de muestras. Como unidades de Apoyo se dotará al centro de despacho para el trabajador social, Unidad de Salud Bucodental y consulta para la matrona.



Otra de las prestaciones que incluirá es un área de Rehabilitación, que dispondrá de una consulta para la exploración y diagnóstico, y zona de terapia, donde se ubicará la sala de cinesiterapia y los boxes para la aplicación de diferentes terapias.



El área de Urgencias, según contempla el Plan Funcional, contará con áreas diferenciadas para la recepción de pacientes, la espera de los familiares y la asistencia sanitaria. Tendrán dos consultas de atención continuada, sala de emergencias polivalente, sala de curas y área de observación.



Asimismo, se reservará un espacio para los servicios generales y almacenes y una zona destinada a los profesionales de guardia del centro, que contará con una residencia con tres dormitorios individuales con aseo, una sala de estar y una cocina-comedor. La dotación del centro se completa con un área de Dirección y Docencia donde estarán los despachos de los coordinadores y un aula polivalente.



La plantilla de profesionales que prestan atención sanitaria en la zona está compuesta por cuatro médicos de familia, cinco enfermeras, además de un médico y enfermera referentes, un pediatra, un fisioterapeuta, un odontólogo y un higienista dental, una matrona, dos auxiliares administrativos, un trabajador social de referencia y un celador. El punto de Atención Continuada es atendido por un médico y un enfermero PEAC.