Rechaza los presupuestos de Diputación Ciudad Real alegando que «no ha habido negociación alguna»

El Grupo Socialista en la Diputación de Ciudad Real ha votado en contra del presupuesto de la Institución provincial para 2026 en la Comisión de Hacienda, criticando que dicho presupuesto ha sido «cerrado y pactado entre PP y Vox» sin negociación alguna con el Grupo Socialista pese a las propuestas y enmiendas presentadas.

El portavoz del grupo, José Manuel Bolaños, ha recordado que el Grupo Socialista, con doce diputados y diputadas, trabaja «de forma constante» por la provincia, «pero PP y Vox no han tenido en cuenta ni una sola de nuestras aportaciones», según han informado los socialistas en nota de prensa. «Votarlos a favor sería imposible y abstenernos sería decir que nos da igual su contenido y sabemos muy bien lo que necesitan nuestros pueblos», ha señalado.

El dictamen ha salido adelante con cinco votos a favor, cinco en contra y la abstención de Vox, que Bolaños ha definido como «un paripé que nadie puede creerse», recordando que el viernes votarán a favor en el pleno «para sostener un pacto que es lo único que mantiene a Valverde en el sillón». Finalmente, el presupuesto se ha aprobado en Comisión gracias al voto de calidad del presidente.

Bolaños ha subrayado que los presupuestos para 2026 alcanzan 174 millones de euros, «la cifra más alta de la historia de la Diputación», pero ese dinero no llega a los ayuntamientos. Desde 2023 el presupuesto ha crecido 28 millones, un 20% más, un incremento que procede en gran parte del Estado «y sin embargo los pueblos no ven mejoras ni en servicios ni en recursos económicos».

El portavoz socialista ha recordado que el presupuesto provincial debe impulsar a los municipios, sostener servicios básicos y garantizar igualdad de oportunidades, «pero este documento, que solo es posible gracias al enorme aumento de la participación en los ingresos del Estado, no cumple ninguno de esos objetivos».

Asimismo, ha criticado que no aumenta el gasto corriente, la mayor necesidad de los ayuntamientos, no mejora la eficiencia energética y congela el Plan de Obras, incluso con un presupuesto histórico.

Al mismo tiempo, PP y Vox, critican en el PSOE, han renunciado a la modernización paralizando los Planes de Desarrollo Sostenible del Geoparque y del Campo de Montiel, las políticas de innovación han «frenado en seco» y los Puntos de Inclusión Digital siguen sometidos a copagos y contratos precarios. «Hablan de digitalización, pero la realidad es que retroceden, y así no se combate la despoblación», ha lamentado.

Bolaños ha advertido que la Diputación mantiene abandonadas infraestructuras e iniciativas como las áreas de autocaravanas, no atiende a Protección Civil y renuncia a crear un fondo de contingencia ante catástrofes como la dana, pese a que el PSOE lo propuso y el presidente aseguró que lo estudiaría. También ha reclamado la reactivación del convenio con la UNED para políticas de memoria democrática.

El dirigente socialista ha indicado que las partidas gestionadas por Vox aumentan de forma notable pese a haber ejecutado solo el 70% en 2025 y que programas como Conciertos en Lugares Emblemáticos o Sabores del Quijote siguen beneficiando preferentemente a municipios gobernados por el PP. «Valverde hace todo lo que pide Vox porque depende de ese acuerdo, son, en esencia, los presupuestos del pacto PP-Vox», ha afirmado.

Además, ha señalado la «hipocresía fiscal» del equipo de Gobierno: «Con más ingresos que nunca vuelven a subir tarifas», en referencia a los 9,6 euros más por habitante en RSU y al 17% de incremento en la aportación al SCIS.

«Tenían la oportunidad de aliviar a los ayuntamientos y a los vecinos y vecinas de nuestra provincia, como han hecho en otras diputaciones, incluso del PP, pero han decidido hacer justo lo contrario».

El Grupo Socialista ha avanzado que presentará una decena de enmiendas por más de 40 millones de euros, frente a un presupuesto total de 174 millones, «lo que demuestra que no podemos votar a favor y que es urgente construir un presupuesto mejor».

Entre los cambios planteados, Bolaños ha destacado la propuesta de que la Diputación asuma la subida del coste de la basura para que no recaiga en los vecinos y vecinas, la puesta en marcha de un plan de renovación de redes de quince millones, el refuerzo del gasto corriente, la garantía de continuidad para los trabajadores y trabajadoras de los PID, la recuperación de las políticas de modernización, la dotación de recursos reales para Protección Civil y la puesta en marcha de medidas eficaces contra la despoblación contando también con el trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural, «cuyo potencial la Diputación está desaprovechando».

«Es un presupuesto con más dinero que nunca y menos proyecto que nunca por la gestión de PP y Vox», ha resumido. «Una mala copia del presupuesto de 2023, con recortes, copagos, destrucción de empleo y un abandono evidente de los ayuntamientos».

El portavoz ha concluido subrayando que la provincia afronta desafíos decisivos en despoblación, digitalización y desarrollo económico. «Este presupuesto no solo no los afronta, sino que los ignora». Y ha finalizado: «Estamos ante una legislatura perdida, fruto de los tiras y aflojas de PP y Vox, resueltos a golpe de talonario. Con más dinero que nunca, nos encontramos una Diputación peor que nunca».