Herido grave tras una explosión en un pueblo de Ciudad Real: los detalles

Un trabajador de 27 años ha sufrido graves quemaduras al explotar una estufa en una empresa de carpintería metálica en Campo de Criptana (Ciudad Real).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que a las 06:14 horas de este martes ha llegado al centro de salud de Campo de Criptana, trasladado por otras personas, un trabajador con graves quemaduras, ya que al parecer ha estallado una estufa en una carpintería metálica de la localidad.

El trabajador, de 27 años, ha sufrido quemaduras de gravedad y tras recibir atención sanitaria en el centro de salud, está siendo trasladado a la Unidad de Quemados de Getafe (Madrid) en una UVI.

Además, han acudido agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.