Así se defiende el acusado de mantener relaciones continuadas en Ciudad Real con una menor de edad

R.R.A., un hombre de 34 años acusado de mantener durante meses relaciones sexuales con una menor de 14, ha asegurado este martes que las relaciones fueron consentidas y que en todo momento creyó que la víctima era mayor de edad.

Así lo ha señalado, según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press, durante el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en una vista que se ha desarrollado a puerta cerrada para proteger la identidad de la joven.

Durante la sesión, el procesado ha afirmado que la chica se presentó como adulta cuando se conocieron en una celebración de Nochevieja y que su entorno también se lo confirmó. Según su versión, solo tiempo después supo que no era así y decidió cortar la relación.

Por su parte, la víctima ha declarado en sentido contrario y ha asegurado que él conocía su edad real. Una testigo cercana, que estuvo presente en el primer encuentro entre ambos, también ha negado que se indicara en ningún momento que la menor fuese mayor de edad, contradiciendo la versión del acusado.

Pese a su relato, la Fiscalía, en sus conclusiones, mantiene su petición de 12 años de prisión para el enjuiciado por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y reclama, además de la pena de prisión de 12 años, 10 años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros y una indemnización de 6.000 euros.

Los hechos juzgados se remontan a la Nochevieja del 2019, cuando acusado y víctima se conocieron en una fiesta de fin de año e iniciaron una relación sentimental que, al menos, continuó hasta noviembre de 2020, cuando la Delegación Provincial de Bienestar Social, que ostentaba la tutela de la menor, presentó una denuncia por estos hechos.