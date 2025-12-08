Posible agresión a su pareja en Ciudad Real: hay un detenido

 Agentes de la Policía Local han detenido este lunes a un hombre en un piso de la calle Cuenca de Ciudad Real por agredir, presuntamente, a su pareja.

Según han informado fuentes policiales a través de sus redes sociales, consultadas por EFE, la detención se ha producido alrededor de las 10:50 horas, después de que los agentes acudieran al domicilio tras recibir un aviso por un posible caso de violencia de género.

La víctima, según los agentes, habría sido golpeada por el hombre, tras lo cual, fue trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica.

El detenido deberá responder por un presunto delito de violencia de género.

