Ciudad Real inaugura su belén napolitano con una interesante novedad

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Ciudad Real acoge desde este lunes el belén napolitano. Uno de los elementos más llamativos y emotivos de esta edición es la incorporación de la Fuente Talaverana, reinterpretada desde una mirada manchega y coincidiendo con su centenario. Un símbolo profundamente arraigado en la memoria colectiva de la ciudad que sitúa el Nacimiento en un entorno cercano y reconocible para generaciones de ciudadrealeños.

Según informa el Consistorio, la recreación de la fuente ha sido realizada por el maestro belenista Manolo Casas tras un año completo de trabajo, tomando como referencia los planos originales conservados en el Archivo Municipal, con un riguroso respeto a su configuración original.

EL BELÉN TAMBIÉN CRECE EN TAMAÑO

La apertura oficial del belén, que este año presenta un notable aumento de tamaño y una cuidada puesta en escena, ha contado con la bendición del obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez, y como novedad, con la interpretación de un villancico en la voz de una cantante, aportando un ambiente cercano y especialmente emotivo a la inauguración.

El presidente de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, Antonio Vich, ha destacado que la principal novedad vuelve a ser el propio conjunto, que ha experimentado un crecimiento muy visible respecto a ediciones anteriores.

De una longitud aproximada de tres metros, el belén ha pasado a superar los ocho metros, alcanzando además más de cuatro metros de altura gracias a un gran dosel que refuerza su carácter monumental. El uso del terciopelo azul Francia en esta estructura supone un guiño histórico a los Borbones, impulsores de la tradición del belén napolitano en la corte española a través de Carlos III.

RESPALDO A LA DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL DE LA PANDORGA

La escena se organiza en distintos planos que combinan lo divino, con el Nacimiento y los ángeles; la corte de los Reyes Magos, que incorpora un nuevo caballo; y el mundo popular, articulado en torno a la taberna.

En el lateral derecho del belén se ha incluido además un guiño a la Virgen del Prado mediante un pañuelo de hierbas, como muestra del respaldo a la solicitud de declaración de la Pandorga como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

PRIMERA NOCHE DE LOS BELENES

La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha agradecido el trabajo que cada año realiza la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, responsable del montaje de los tres belenes monumentales que pueden visitarse esta Navidad en la ciudad: el belén napolitano del Ayuntamiento, el instalado en el Palacio de la Diputación y el ubicado en el Antiguo Casino.

También ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de la primera Noche de los Belenes, una cita que llenará de luz los principales belenes de la capital el próximo día 27 de diciembre.