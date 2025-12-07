Piden 12 años de prisión para un recluso acusado de agredir sexualmente a una menor de 14 años en Ciudad Real en permisos penitenciarios

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo 9 de diciembre a R.R.A., un joven de 34 años acusado de mantener durante meses relaciones sexuales con una menor de 14 años, hechos por los que la Fiscalía solicita 12 años de prisión por un presunto delito de agresión sexual.

Se da la circunstancia de que el acusado, se encontraba encarcelado y estos hechos se sucedieron durante los permisos penitenciarios que éste disfrutaba.

Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado conoció a la menor el 31 de diciembre de 2019, cuando ella se presentó como mayor de edad.

Ya el 1 de enero de 2020, ambos habrían iniciado una relación sentimental y, por la tarde, mantuvieron el primer acceso carnal en una vivienda. Los episodios continuaron los días 2, 3 y 4 de enero, momento en el que, según la acusación, el procesado ya sabía que la víctima tenía 14 años, tras habérselo confesado ella al día siguiente del primer encuentro.

El escrito añade que, durante un permiso penitenciario del procesado entre el 28 de febrero y el 5 de marzo de 2020, ambos volvieron a mantener relaciones sexuales en al menos dos ocasiones.

Ya en los inicios del verano de 2020, tras el fin del confinamiento, se habrían repetido los actos sexuales en varias ocasiones dentro del vehículo utilizado por el acusado.

La denuncia se formalizó el 12 de noviembre de 2020 por la Delegación Provincial de Bienestar Social, que ostentaba la tutela de la menor.

La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y reclama, además de la pena de prisión de 12 años, 10 años de libertad vigilada, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros y una indemnización de 6.000 euros.