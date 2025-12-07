La original forma en la que este pueblo de Ciudad Real celebra el nacimiento de los bebés en 2025; es su tercera edición

El Ayuntamiento de Villamanrique (Ciudad Real) ha celebrado este domingo la tercera edición del acto 'Versos para apadrinar una ilusión', una iniciativa que incluye poesía y música y con la que el municipio ha dado la bienvenida a los cinco bebés nacidos en 2025: Sonia, Álvaro, Adriana, Adrián y Lía

Foto: Villamanrique/ Turismo Castilla-La Mancha

El alcalde de Villamanrique (Ciudad Real), Luis Luna, ha destacado que, «en un municipio pequeño, cada nacimiento es mucho más que un dato en el padrón: es esperanza y la garantía de que nuestras calles seguirán llenas de alegría», ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Luna ha señalado que la ceremonia, ya consolidada como una de las más esperadas del calendario local, busca reconocer públicamente a las nuevas familias y reforzar el sentimiento de comunidad.

El acto ha tenido lugar en el Centro Cultural Carlos Piqueras y ha reunido a vecinos, familiares y poetas locales, que han dedicado versos personalizados a cada uno de los recién nacidos.

«Dicen que los niños vienen con un pan bajo el brazo, pero en nuestro pueblo preferimos que vengan con poesía, música y el cariño de todos sus vecinos», ha afirmado el regidor municipal, quien ha subrayado el carácter simbólico y afectivo de esta cita.

El alcalde ha puesto en valor el compromiso de las familias que han elegido el municipio para criar a sus hijos y ha defendido la importancia de iniciativas que refuercen el desarrollo del entorno rural. 

