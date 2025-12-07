Ernesto Sevilla llevará su monólogo ‘Yo, literal’ a Puertollano

El humorista albaceteño Ernesto Sevilla presentará el 6 de febrero en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar de Puertollano (Ciudad Real) su monólogo ‘Yo, literal’, un espectáculo en el que combina humor, anécdotas personales y su característico estilo irónico.

Según ha informado el Ayuntamiento de Puertollano en nota de prensa, ‘Yo, literal’ propone un recorrido cómico por la vida del propio Sevilla, que aborda con lenguaje coloquial temas como la tecnología, las relaciones o la confusión del mundo moderno mediante situaciones exageradas y cercanas al público.

El monólogo invita a reírse de lo absurdo y a reconocer en cada historia una pequeña verdad compartida, en una propuesta que celebra lo humano y lo ridículo con el sello inconfundible del humorista albaceteño.