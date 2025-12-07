Aprobadas nuevas convocatorias de ayudas Leader de este Grupo de Desarrollo Rural de Ciudad Real por valor de casi 400.000 euros

El Grupo de Desarrollo Rural Valle de Alcudia ha aprobado tres nuevas convocatorias de ayudas Leader dirigidas a empresas, administraciones públicas y emprendimiento.

La dotación presupuestaria de estas tres convocatorias asciende a 381.000 euros, un dinero que se destinará a impulsar la puesta en marcha de nuevas iniciativas emprendedoras, la modernización e innovación de empresas ya existentes y la creación o mejora de infraestructuras y servicios para los habitantes de los pueblos de la comarca, según ha informado el GDR por nota de prensa.

En concreto, la convocatoria de Ayuda al Emprendimiento estará dotada con 81.000 euros, la convocatoria de Ayudas Distintas al Emprendimiento contará con 200.000 euros, mientras que la cuantía de la convocatoria destinada a Administraciones Públicas será de 100.000 euros.

Estas ayudas forman parte de la Intervención 7119_Leader en Castilla-La Mancha dentro del marco del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023/2027, cuyos fondos están cofinanciados por la Unión Europea (80%), la Administración General del Estado (6%) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (14%).