Accidente con varios jóvenes heridos en Ciudad Real

Tres jóvenes han resultado heridos la madrugada de este domingo 7 de diciembre en un accidente de tráfico ocurrido en la A-43, concretamente en el kilómetro 12, dentro del término municipal de Torralba de Calatrava (Ciudad Real). El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso a las 03:03 horas, tras la salida de vía de un turismo en el que viajaban tres ocupantes.

Según han explicado fuentes del propio 112 a InfoCLM, el vehículo quedó inicialmente con los tres jóvenes atrapados en su interior, por lo que hasta el lugar se desplazaron bomberos del parque de Ciudad Real. Finalmente, todos pudieron salir por su propio pie, aunque presentaban politraumatismos.

Los heridos son dos chicos de 18 años y otro de 20. Uno de los jóvenes de 18 años es el que se encuentra algo más grave, por lo que fue trasladado en una UVI al Hospital General de Ciudad Real. Los otros dos, el que queda de 18 y el otro de 20 años, fueron evacuados también al mismo hospital en una ambulancia de soporte vital de enfermería.

En el operativo han participado la Guardia Civil, el equipo médico de urgencias, mantenimiento de carreteras, los bomberos de Ciudad Real y las dos ambulancias.